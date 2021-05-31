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基建立法兩黨仍分歧 拜登下最後通牒 期限1周

編譯潘勛╱綜合30日電
基建案兩黨協議停滯，拜登下最後通牒。圖為拜登在國殤日活動上發表談話。(美聯社)
基建案兩黨協議停滯，拜登下最後通牒。圖為拜登在國殤日活動上發表談話。(美聯社)

聯邦運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)30日警告表示，基礎建設計畫法案的國會兩黨協議，所剩立法時間已不多；布塔朱吉並指出，在一周過後國會議員返回華府復會，如果無法獲得共識，拜登總統將尋求在沒有共和黨支持下，強行採取行動。布塔朱吉的談話顯示白宮已對國會兩黨談判失去耐性。

美聯社報導，布塔朱吉表示，國會議員在國殤日長周末結束一周後、即6月7日返回華府開會後，白宮就要有明確方向；拜登一直說，毫無作為不是辦法，時間有限，而人民「希望政府有所行動」。

拜登計畫下周會見共和黨職司磋商的參議員雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito，西維州)，另表示他仍採開放態度，想聽取共和黨參議員正在制定其他不同方案的意見；但是，拜登一直注意到：達成協議的最後期限快要到來，眾院6月初已排定聽取運輸法案的聽證，拜登中意的大規模施政案裡，運輸法案廣獲認定為重要構件。

參院多數黨領袖舒默28日致函黨內同仁表示，準備推動全面基建配套法案，「不管共和黨參議員支不支持」。拜登原訂國殤日為達成協議的最後期限，可接下來把期限往後挪。

兩黨分歧依然很大；共和黨參議員上周提出9280億元基建提案，反制拜登的1兆7000億元方案；共和黨另表示，不同意拜登把企業稅率由21%調高到28%，籌錢來支應其開支方案。

共和黨籌算，加添給新基建的開支約莫2500億元，遠遠低於拜登的構想；拜登上次與共和黨參議員代表團磋商時，已答應把施政開支由2兆3000億元，減少到1兆7000億元。

布塔朱吉認為，兩黨協商已瀕臨破釜沉舟時刻，雖然對協商過程有所期待，但民主黨強烈認為，當前態勢不能永遠拖下去。

白宮助理表示，共和黨打算把新冠紓困案沒用完的經費，挪過來支應基建費用，很多民主黨人認為沒門，拜登也認為此提議不可行。

卡皮托表示，自己仍希望兩黨有所退讓，更往達成協議邁進，另表示共和黨對拜登認定為「基礎建設」的項目不敢苟同，認為基建應聚焦在「具體的核心概念」如道路、橋梁、港口或較新項目如寬頻上網，但拜登提議的養老長照不在此列。但卡皮托表示，她相信拜登「心繫」兩黨協商，依然「渴望兩黨合作」。

卡皮托表示，共和黨瞭解要達成兩黨妥協並不容易，共和黨會把攤在台面的一切想法納入磋商，看看能否有所成就，讓黨的理念過關。

布塔朱吉表示，雖說共和黨似乎認定國家只要投資上兆元就好，但兩黨之間仍有很多光明面，例如投資於電動車市場，讓國家擺脫燃油車輛，而根除排放溫室氣體。

拜登 共和黨 參議員

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