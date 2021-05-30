「可以上船了」睽違1年 CDC批准郵輪有條件出航

經過一年疫情衝擊後，CDC批准郵輪可以出航營業。圖為2020年4月泊靠在佛州邁阿密港的一艘郵輪。(路透)

皇家 加勒比國際集團(Royal Caribbean International Group) 旗下的郵輪 公司「皇家加勒比」宣布，聯邦疾病防治中心(CDC )已經核准他們得在滿足一定條件下，於6月20日首次展開試航；同一集團旗下的「名流加勒比」(Celebrity Caribbean)也公布相同的消息。

CDC的最新決定讓受疫情打擊嚴重的郵輪業總算聞到了大地回春的氣息；但CDC強調，雖批准郵輪試航，但並非「買票就能上船」。所有參加試航的遊客必須年滿18歲，而且必須要已經接受疫苗接種，或是持新冠肺炎陰性報告才許登船。

集團執行長貝里(Michael Bayley)在臉書專頁上曬出CDC批准皇家加勒比郵輪試航公文的照片，並在旁寫道：「我很榮幸，並且興奮地向本集團全球所有員工、旅客、會員、支持者宣告，『耶！可以上船了』。」並表示，皇家加勒比旗下的自由海洋號，將會在6月20自佛羅里達州邁阿密港出航，「這是郵輪得以重新航行於美國水域的重要一步」。

至於「名流加勒比」的試航活動，則會在6月26日自佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)出航。

而不論是皇家加勒比或名流加勒比的試航活動，目前都只公布了「確定試航」與「試航日期」兩項消息，關於船上是否仍須保持社交距離，或船上餐廳、賭場是否有容客量的限制等公衛標準，目前都尚未宣布；但可以確定的是，在聯邦政府解除搭乘大眾運輸工具時必須戴口罩的規定前，船上旅客仍然必須戴口罩。

CDC發言人凱特琳．沙奇(Caitlin Shockey)也證實這項消息，表示過去數周以來，多次與郵輪集團高層開會。沙奇說：「在與郵輪公司幾次的會議中，我們開誠佈公地探討了幾個既不妥協公衛標準，也讓郵輪公司得以執行的方案。最終敲定，原則上今年盛夏之時，就會撤銷所有郵輪限制，讓所有船隻得以再度自由航行。」