FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA已批准在巴爾第摩的藥廠可以恢復生產嬌生疫苗。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前授權核准生技公司「Vir生物科技」 (Vir Biotechnology，簡稱Vir)和藥廠葛蘭素史克(GlaxoSmithKline，簡稱葛蘭素)合作研發的新冠肺炎感染早期治療的單株抗體藥「索妥維瑪」(sotrovimab，音譯)，成為美國 當局核准的第三款新冠藥物，有助降低染疫初期患者病情惡化的風險。

Vir和葛蘭素3月時表示，當時正在研發一款藥物，能有效降低新冠病患住院或死亡的機率達85%；如今，FDA在美國近半數人口已接種至少一劑新冠疫苗 之際，核准新的新冠藥物。

嬌生 將與FDA達協議 在巴爾的摩廠生產疫苗

另方面，FDA與嬌生(Johnson & Johnson)預計在未來幾天，將宣布巴爾的摩疫苗藥廠遭污染的情況已解決，將在此生產數百萬劑疫苗；這兩項發展預期能進一步加速美國疫情衰退的步伐。

Vir和葛蘭素希望全球能在未來幾年戰勝新冠病毒，但這份期望可能因為新變種毒株和疫苗接種率不平均而大打折扣。

葛蘭素首席科學官巴隆(Hal Barron)說：「美國快速的新冠疫苗接種率令人振奮，但除了這些努力之外，也需要協助染疫者降低新冠肺炎引起其他併發症的風險。」

在新冠疫苗方面，葛蘭素及其法國夥伴賽諾菲(Sanofi)持續努力研發，希望能在市場上與輝瑞(Pfizer)等新冠疫苗先驅匹敵。

葛蘭素與賽諾菲最近推動第三階段的新冠疫苗試驗，可望在第四季申請並獲當局核准。

巴爾的摩工廠由承包商Emergent營運，生產嬌生與阿斯特捷利康疫苗，Emergent執行長克拉莫(Robert Kramer)上周向眾院委員會表示，公司已製造足夠製造1億劑嬌生疫苗的原料。嬌生則表示，目前與Emergent確保讓在此生產的原料，通過緊急使用授權。

最快在下週，將通過允許巴爾的摩廠生產的授權，幫助拜登總統完成在6月底前，向世界其他國家提供2000萬劑嬌生、輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗的目標。

目前巴爾的摩廠已生產數百萬劑疫苗放入庫存等待授權，但目前尚未裝瓶，官員表示待這批疫苗放行正式使用，可能得等上數個月。

為讓藥廠正式恢復營運，政府與嬌生暫時達成協議讓6000萬劑疫苗原料在美國或海外使用；目前阿斯特捷利康仍在為在此生產的6000萬劑疫苗進行試驗，未來幾周也可能放行。