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台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

全美已施打2.94億劑疫苗 分發3.66億劑

編譯柯立偉╱綜合29日電
在佛州邁阿密國際機場的旅客接受嬌生疫苗的注射。(美聯社)
在佛州邁阿密國際機場的旅客接受嬌生疫苗的注射。(美聯社)

隨著疫苗接種資格的擴大，全美接種疫苗的人口穩定上升，而疫情也已在控制之中；聯邦疾病防治中心(CDC)29日表示，目前全美已發出3億6631萬4625劑疫苗，其中已施打2億9370萬5050劑，比起5月28日公布的數據多了約160萬。

航空業運量、旅遊回升

 

此外，已有1億6715萬7043人已接種至少第一劑疫苗，其中1億3441萬8748人已完整接種；代表全美約一半的人口都接種過了，因此許多已接種疫苗的民眾趁著國殤日長周末展開闊別一年的旅行。

運輸安全局(TSA)表示，29日當天TSA同仁在全美各機場共檢查了將近200萬件行李，是自疫情爆發以來的最高紀錄，也反映出疫苗的普及正使人們的生活漸漸步回正軌。

行李數創疫情以來單日新高

TSA發言人亞莉莎．羅佩茲(Alexa Lopez)說：「29日當天檢查的行李，包含機場地勤人員、航空機組員與旅客行李，總額共196萬件，創下自疫情爆發以來單日最高紀錄。」

大量的搭機旅客反映出航空業的需求正在穩定回升，而疫苗打得越多，回升的幅度也會越大；事實上，航空需求回溫的現象自今年3月已可看出端倪，3月份時已有約150萬人往來於全美各大機場，倘以一人平均一件行李來看，時隔兩月旅客人數就已上升25%，漲幅相當明顯。

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)28日接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)訪問時表示：「對於航空需求的穩定回升，我們抱持審慎樂觀的態度。民眾已經太久沒有和自己的家人見面了，這次的假期一定會有很多人拖著行李重返藍天。」

雖然搭機的旅客絕大多數都是接種過疫苗的，但TSA仍然提醒旅客，即便CDC先前已放寬防疫指南中的口罩指示，允許已完整接種疫苗的民眾不必再戴口罩，但聯邦政府對於「公共運輸器具」上的口罩禁令已延展至9月中旬，因此，不論是否施打過疫苗，旅客搭乘公車、地鐵、火車、飛機，以及在月台候車、航廈候機時，仍然必須戴上口罩。

疫苗 疫情 口罩

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