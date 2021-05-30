「歡迎回來」各州防疫陸續鬆綁 國殤日長周末迎遊客
全美新冠疫苗接種展開快速，疫情轉趨更加樂觀：在許多地方，現在都可以看到防疫措施的鬆綁；最新民調顯示，要在夏季7月4日國慶日達成成年人70%接種率的希望愈來愈大；此外，一度重挫的接種率再度上升，且這次以12至15歲青少年為大宗。
在芝加哥，海軍碼頭(Navy Pier)已經重啟，於國殤日前夕迎接觀光客；市長萊特夫特(Lori Lightfoot)在預錄影片中說：「芝加哥，歡迎回來」。伊利諾州29日新增802例確診，是過去半年來第二低。
全國其他地方也陸續鬆綁：新澤西州宣布解除戴口罩要求；紐約市宣布重啟海灘；明尼蘇達州宣布取消酒吧、餐廳的所有防疫碩施；維吉尼亞州取消社交距離及容納人數限制。
確診數從1月高峰下滑94%的麻州也宣布，除大眾運輸等場合外，取消戴口罩要求；已有70%成年人至少接種一劑疫苗的佛蒙特州宣布，只要此數字達到80%，就取消所有防疫措施，此目標有望下周達成。
這些鬆綁措施反應美國接種疫苗的進展：目前美國已有62%成年人至少接種一劑疫苗；國家傳染病基金會(NFID)醫學主任夏夫納(William Schaffner)表示，若是持續努力，要在夏季達成70%成年人接種疫苗是可能的。
這是因為凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)5月下旬的民調顯示，雖然對接種疫苗「極為猶豫」及「決不願意」的民眾依然為20%；不過回答「觀望」的民眾中，表明已經預約、或希望盡速接種的民眾占約8%。
「凱瑟」的民調還發現，雖然如俄亥俄州百萬彩券的接種激勵措施遭到訕笑，但這是可行的，因為尚未接種的成年人中，15%表示100元獎勵、或是免費搭乘交通工具、或是贈送音樂、體育門票等，會讓他們「動心」；另一方面，85%的未接種民眾說，聯邦疾病防治中心(CDC)的新指引不會讓他們動心。
美國疫苗接種率在4月、5月間大幅下降，不過近日以來有回升趨勢，且12至15歲青少年就占了四分之一；這主要受益於輝瑞(Pfizer)疫苗得到接種青少年的許可，讓250萬青少年在最近幾天接種第一劑疫苗。雖然此年齡段的青少年只占全國5%人口，但是對恢復正常家庭生活而言仍有重大幫助。
目前接種疫苗的前景仍有二個變數，首先是年輕人帶動的接種率上揚能否持續，其次是各州接種疫苗的比率仍存在相當的差距。
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