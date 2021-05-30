「歡迎回來」各州防疫陸續鬆綁 國殤日長周末迎遊客

來自哥倫比亞的岡薩雷斯一家人28日來美旅遊，抵達佛州邁阿密國際機場時得知佛州在國殤日長周末期間，提供免費施打疫苗服務。(美聯社)

全美新冠疫苗 接種展開快速，疫情轉趨更加樂觀：在許多地方，現在都可以看到防疫措施的鬆綁；最新民調 顯示，要在夏季7月4日國慶日達成成年人70%接種率的希望愈來愈大；此外，一度重挫的接種率再度上升，且這次以12至15歲青少年為大宗。

在芝加哥，海軍碼頭(Navy Pier)已經重啟，於國殤日前夕迎接觀光客；市長萊特夫特(Lori Lightfoot)在預錄影片中說：「芝加哥，歡迎回來」。伊利諾州29日新增802例確診，是過去半年來第二低。

全國其他地方也陸續鬆綁：新澤西州宣布解除戴口罩要求；紐約市宣布重啟海灘；明尼蘇達州宣布取消酒吧、餐廳的所有防疫碩施；維吉尼亞州取消社交距離及容納人數限制。

由於疫苗施打普及，許多州都放寬疫情管制，參加大型活動的人越來越多。圖為29日在波士頓芬威球場上球迷入場觀賞波士頓紅襪隊與邁阿密馬林魚隊的比賽，久違盛況。(美聯社)

確診數從1月高峰下滑94%的麻州也宣布，除大眾運輸等場合外，取消戴口罩要求；已有70%成年人至少接種一劑疫苗的佛蒙特州宣布，只要此數字達到80%，就取消所有防疫措施，此目標有望下周達成。

這些鬆綁措施反應美國 接種疫苗的進展：目前美國已有62%成年人至少接種一劑疫苗；國家傳染病基金會(NFID)醫學主任夏夫納(William Schaffner)表示，若是持續努力，要在夏季達成70%成年人接種疫苗是可能的。

這是因為凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)5月下旬的民調顯示，雖然對接種疫苗「極為猶豫」及「決不願意」的民眾依然為20%；不過回答「觀望」的民眾中，表明已經預約、或希望盡速接種的民眾占約8%。

「凱瑟」的民調還發現，雖然如俄亥俄州百萬彩券的接種激勵措施遭到訕笑，但這是可行的，因為尚未接種的成年人中，15%表示100元獎勵、或是免費搭乘交通工具、或是贈送音樂、體育門票等，會讓他們「動心」；另一方面，85%的未接種民眾說，聯邦疾病防治中心(CDC)的新指引不會讓他們動心。

美國疫苗接種率在4月、5月間大幅下降，不過近日以來有回升趨勢，且12至15歲青少年就占了四分之一；這主要受益於輝瑞(Pfizer)疫苗得到接種青少年的許可，讓250萬青少年在最近幾天接種第一劑疫苗。雖然此年齡段的青少年只占全國5%人口，但是對恢復正常家庭生活而言仍有重大幫助。

目前接種疫苗的前景仍有二個變數，首先是年輕人帶動的接種率上揚能否持續，其次是各州接種疫苗的比率仍存在相當的差距。