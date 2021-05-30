中國天舟2號成功對接天和核心艙 太空快遞載送物資 下月載人上太空站

中國的「天舟2號」貨運太空船29日晚，在海南文昌航天發射場發射升天，8小時後與「天和」核心艙在地球軌道上交會對接成功。(美聯社)

中國 「天舟2號」貨運飛船29日在海南成功發射升空，八小時後與已在地球軌道上的「天和」核心艙，成功對接。這是中國太空站貨物運輸系統的第一次應用性飛行，攜帶未來中國航天員在太空站內的生活物資等必需品。中國將於6月發射「神舟12號」載人太空船，攜帶三名太空人 進駐太空站。29日「天舟2號」與「天問」對接成功，為後續在軌建造奠定基礎。

中國的「天舟2號」貨運太空船29日晚，在海南文昌航天發射場發射升空，8小時後與「天和」核心艙在地球軌道上交會對接成功。(美聯社)

●發射升空 8小時後「萬里穿針」

中國載人航天工程辦公室指出，5月29日晚8時55分(北京 時間)，搭載天舟2號貨運太空船的「長征7號遙三」運載火箭，在海南文昌航天發射場發射，約604秒後，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道；9時17分，太陽能帆板兩翼順利展開工作，發射成功。

「天舟2號」入軌後完成入軌狀態，於北京時間30日5時1分，採用自主快速交會對接模式，對接已在4月底發射升空、在地球軌道上運行的「天和」核心艙後向端口，整個過程歷時約八小時。

這是4月底發射升空進入地球軌道的「天和」核心艙。「天和」已與「天舟2號」成功接合。(美聯社)

完成交會對接後，「天舟2號」轉入組合體飛行階段，將按計畫開展推進劑補加和太空站應用項目設備測試等工作，包括前向對接口補加試驗、機械臂轉位試驗等關鍵技術驗證；下月發射的「神舟12號」載人太空船，會同核心艙前向對接，將完成中國太空站首個「一」字構型。

●中國貨運太空船 首次應用性飛行

「天舟2號」攜帶了三名太空人在太空駐留三個月的消耗品、艙外航天服以及平台物資，總重6.8公噸，當中包括2噸推進劑，三名太空人將在太空站留駐三個月，期間將開展艙外維修維護、設備更換、科學應用載荷等操作。

參加此次發射任務的運載火箭及「天舟2號」貨運飛船，分別由中國航天科技集團有限公司所屬的中國運載火箭技術研究院和中國空間技術研究院抓總研製；這是長征系列運載火箭的第371次飛行；這次任務也是天舟貨運飛船和長征七號運載火箭組成的太空站貨物運輸系統的第一次應用性飛行。

●「天舟二號」載荷比超過50% 世界第一

「天舟2號」貨運太空船總體副主任設計師雷劍宇表示，目前世界上最大運載能力超過5噸的現役貨運太空船只有兩型，中國的天舟就是其中之一，另一型為美國的「龍」飛船；「天舟2號」貨運太空船的另一項指標「載荷比」超過了50%，這一衡量貨運太空船運載能力的重要指標，天舟2號位居世界第一。

中國載人航天工程副總設計師、中國首位升空太空人楊利偉表示，包括他在內的16名候補太空人，正進行全程訓練，一旦有需要，具備飛行能力的太空人員就能替補。 「天舟2號」原定20日在海南發射升空，因技術原因兩度推遲。