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EEOC：雇主可要求員工打疫苗 不得強制

編譯洪毅／綜合28日電
聯邦公平就業委員會28日表示，允許雇主強制要求員工接種新冠疫苗；圖為在芝加哥的一個疫苗站，一名餐館工人在接種疫苗。(Getty Images)
聯邦公平就業委員會28日表示，允許雇主強制要求員工接種新冠疫苗；圖為在芝加哥的一個疫苗站，一名餐館工人在接種疫苗。(Getty Images)

隨著新冠肺炎疫苗接種開展，員工開始重回辦公室，但目前仍有不少民眾不願接種疫苗；而聯邦公平就業機會委員會(EEOC)說，雇主可以透過鼓勵措施，要求員工接種疫苗，但該措施不得具「強制性」；在EEOC進一步發布指南之前，這些內容在法律上留下的灰色地帶恐怕還是很多。

「強制」未明確定義

EEOC在更新指南上說，雇主可透過包括「現金」在內的鼓勵措施，讓員工主動向公司證明已接種疫苗，但是其鼓勵措施不得具強制性；EEOC並未說明「強制性」的定義及實例為何。

EEOC還說，不願接種疫苗的員工仍應受到「身心障礙者法案」(Disabilities Act)、「民權法案」(Civil Rights Act)第七章等保障，得到雇主的「合理對待」。

國會山報(The Hill)報導，已有公司向已接種員工提供現金獎勵，不過工會服務業雇員國際聯盟(SEIU)3月曾說，一般員工真正需要的是接種疫苗，以及度過副作用期間的帶薪休假。

法界：恐造成勞資糾紛

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導則說，EEOC與聯邦疾病防治中心(CDC)發布的指南造成的法律灰色地帶，進而對簿公堂的情事恐怕會愈來愈多。

律師事務所Wilk Auslander律師海倫‧瑞拉(Helen Rella)表示，員工向公司回覆已接種疫苗時，也須回答「接種疫苗前的宿疾」等方面的問題，因此過大的獎勵措施，可能造成不想透露醫療隱私的員工的壓力。

瑞拉說，在未有明確定義的情況下，每個人對「強制性」的尺度各不相同，例如可能有人覺得提供1萬元現金鼓勵是「強制措施」，也可能有人覺得100元就算。

CDC有關接種疫苗者可不必戴口罩的規定亦然，例如一間企業如果發布措施，已接種疫苗員工上班不用戴口罩、未接種者須戴口罩，就可能會有雇主「監控工作環境」、「要求員工洩漏隱私」等方面的爭議。

瑞拉說，她預期將會出現大量的法律訴訟。

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