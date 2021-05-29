確診、住院、病歿將減少…美疫情趨緩 國殤日大考驗

美國防疫在國殤日長周末鬆綁之際，當局繼續鼓勵接種疫苗；28日在邁阿密國際機場，一名宏都拉斯籍貫女遊客下飛機後馬上接種嬌生疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)看好未來四周美國 新冠肺炎疫情 將持續趨緩，預測確診、住院與病歿人數均會下降；但美國在這次國殤日假期過後，能否避免出現染疫與住院人數再次攀升，仍待觀察。

CDC預測，新冠新增確診、住院與病歿人數會在未來四周逐漸下降；美國在6月19日前，共有59萬6000人至60萬6000人病歿。

根據約翰霍普金斯大學28日數據，全球新冠肺炎確診1億6927萬1154例，死亡351萬8505人；美國確診3323萬9171例，死亡59萬3930人。

CDC看好美國疫情改善前景，一部分是因為各州持續鼓勵民眾接種疫苗 ；目前已有10州成人接種至少一劑疫苗的比率，已達到拜登總統為7月4日設定的70%目標，而且根據CDC數據，全美逾半人口已接種至少一劑疫苗，逾40%人口接種完成。

許多州提供誘因鼓勵民眾接種疫苗，包括最先祭出獎勵的加州、明尼蘇達與新澤西州；加州提供禮物卡和現金大獎；明州則發起「夏日注射」(Your Shot to Summer)的疫苗接種活動，提供10萬個機會給州民，只要在國殤日至6月底期間打疫苗，便可選擇多項好禮。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)28日宣布「海灘接種」計畫，當局29日和30日上午9時至下午3時，將在珊迪虎克(Sandy Hook)、長枝(Long Branch)和阿斯伯瑞公園(Asbury Park)的澤西海岸(Jersey Shore)三處熱門地點提供免費疫苗。

新州同日取消室內戴口罩的規定，墨菲稱這是恢復常態的重大一步，「我們要讓去海灘的民眾可以曬太陽，又可同時接種首劑疫苗。」

不過先前冬季假期期間與之後，都出現新冠感染與住院人數激增的情況，國殤日長周末假期將對美國疫情數據帶來考驗。

美國汽車協會(AAA)預測，全美逾3700萬人在27日至31日的旅行距離可望超過50哩，比去年增加60%。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前已表示：「如果你已接種疫苗就受到保護，可以好好享受國殤日；如果你還未接種疫苗，我們給你的建議不變，你仍有感染風險，仍須戴口罩與採取其他措施。」

美國心理學會(APA)近期一項民調發現，49%美國人不確定疫情後，該如何調適人與人之間的實際互動；也有46%的人表示，他們對於要回到疫情前的生活感到不太自在。

「家庭第一健康中心」(Family First Health)執行長珍妮‧英格爾斯(Jenny Englerth)解釋：「回歸常態無法一蹴可幾，得慢慢恢復。」