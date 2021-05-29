紐時：新冠病毒起源 美握情報 拜登要求90天內釐清

有關新冠病毒的起源，美國政府握有大量未經驗證的情報，需要運用電腦進行大量技術分析。(Getty Images)

資深政府官員表示，情報官員告知白宮，稱握有一份尚未經驗證的證據，需要深入電腦分析後，拜登 總統隨即指示相關單位在90天內，釐清新冠病毒疫情的起源。

紐約時報報導，官員拒絕詳述新證據的內容，但表示希望運用大量電腦技術，以解開病毒是否真的不慎從中國 實驗室外洩，這顯示政府可能不用詳細研究其關於中國通訊的資料庫、實驗室員工動向，以及疫情爆發後武漢周遭城市的擴散模式等。

除了整合科學資源外，拜登敦促美國 盟友及情報機構檢視既有資料，包括截獲的資訊、證人說詞和生物證據等，同時也追查新情報，探究中國是否試圖掩蓋病毒外洩意外。

拜登27日允諾公開審查結果，他呼籲國內和國際社會重新調查病毒起源，而中國本周才拒絕世界衛生組織(WHO)深入調查。

一名政府官員說，白宮希望美國盟友持續積極嚴正探索各項理論。

目前蒐羅的攔截通訊證據並無顯著成果，現任與前情報官員強烈懷疑，能否查獲實驗室發生意外的證據。

美國的其中一個盟國曾提供資訊，指三名中國科學院武漢病毒研究所病毒學實驗室員工，2019年秋季因為嚴重類流感症狀住院；這項資訊很重要，但官員沒十足把握判斷病患是在實驗室裡感染，也可能是從外面把病毒帶進實驗室。

在美國尋求重建在中國的情報布局網路之際，白宮希望盟友及夥伴盡力找出該實驗室裡究竟發生什麼事。

國家情報委員會(NIC)的科學部門過去幾個月來已密切追溯病毒源頭，而拜登政府目前希望強化NIC的專家鑑定單位，因為此單位將在復興調查中扮演關鍵要角。

國家情報總監辦公室(DNI)預定夏末前提交報告，但此調查很可能延期。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)26日則表示，他從沒看過關於疫情成因的任何關鍵證據，但支持深入探究的各項努力，「這波疫情造成的死亡及痛苦規模很大，我們需要知道病毒起源及發展。」