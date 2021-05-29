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CDC新指南 兒童完成接種 夏令營可不用戴口罩

記者顏伶如／綜合報導
CDC發布夏令營防疫新指南，已接種新冠疫苗的青少年不用戴口罩，但尚未接種疫苗的兒童，在人多的戶外仍需戴口罩。(Getty Images)
CDC發布夏令營防疫新指南，已接種新冠疫苗的青少年不用戴口罩，但尚未接種疫苗的兒童，在人多的戶外仍需戴口罩。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)28日表示，已完成新冠疫苗接種的兒童，暑假期間參加夏令營時，在室內室外空間都不再需要戴口罩；尚未完成接種(fully vaccinated)的孩童，參加室外群體活動或與別人長時間接觸時都要戴口罩，在室內空間也要戴口罩。

CDC也說，已完成接種的兒童參加夏令營時不再需要保持3呎到6呎的社交距離，但尚未接種疫苗的兒童仍需保持社交距離。

「美國露營協會」(American Camp Association)主席羅森柏格(Tom Rosenberg)指出，CDC對於兒童戴口罩的最新建議，宣布時間剛好在夏令營在某些地區即將展開之前，能夠讓更多兒童有機會體驗更接近傳統式的夏令營活動。

相較之下，CDC過去的建議是，參加夏令營的所有民眾都應該全程戴口罩，少數例外狀況是飲食、喝水或游泳時。但這項建議的頒布時間是在2020年12月成年人開始打疫苗之前，也在聯邦政府核准輝瑞(Pfizer)疫苗可供12歲至15歲兒童緊急使用之前。

這項宣布是CDC最新一波包括戴口罩、保持社交距離的政策調整之一；CDC5月初宣布，已完成接種的民眾，在絕大多數環境都不再需要戴口罩。

美聯社報導，全美約有1700萬名年齡在12歲至15歲之間的兒童，其中有250萬人已至少接種一劑疫苗。第二劑與第一劑疫苗的接種間隔為三周，第二劑疫苗施打後兩周，才會開始產生保護效果。

若以時程推算，已施打一劑疫苗的兒童，必須等到暑假中期才算完成接種；CDC疫情指南研擬小組召集人沙伯夏茨(Erin Sauber-Schatz)說，等到兒童完成接種時，參加夏令營的體驗將與疫情之前非常類似。

CDC表示，今年暑假的夏令營將有已施打、未施打兒童混合參加，因此主辦單位必須訂好戴口罩及保持社交距離的明確規定。

口罩 疫苗 CDC

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