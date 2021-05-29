拜登：美國62%成人 已打過疫苗 今夏可達7成

拜登總統28日攜第一夫人吉兒訪問維吉尼亞州軍營，向士兵帶去國殤日的問候。(Getty Images)

國殤日周末來臨前，拜登 總統28日出訪維吉尼亞州向軍人致意並宣揚抗疫進展；拜登表示，美國 62%成人，約1億6500萬人已接種至少一劑新冠疫苗 ；「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)新民調也有所呼應，62%受訪者表示已接種至少一劑疫苗，比4月增加56%，到今夏時可望會有至少七成民眾接種疫苗。

拜登25日前往維州漢普頓(Hampton)的蘭利-尤斯提斯聯合空軍基地(Joint Base Langley-Eustis)，向軍人致謝並稱他們是「美國的脊梁」，「你們佔1%的人口，但得保衛剩下99%的人，我們欠你們。」

拜登告訴軍人：「謝謝你們選擇無私為國服務。」

國殤日前的周末，拜登總統28日攜第一夫人吉兒訪問維吉尼亞州軍營，並向營區軍人問候。(Getty Images)

拜登也談論接種疫苗進度，美國62%成人已接種至少一劑疫苗，如今距離拜登7月4日70%的目標僅剩約一個月；拜登指出，全美有10州已達到70%成人州民已接種一劑疫苗的里程碑。

「目前逾1億6500萬名美國人盡了他們的愛國責任。」拜登說：「這些人已接種至少一劑疫苗。」

拜登指出，美國51%成人已接種完畢，打完疫苗的老年人口比率更攀升至75%；他說若能達到疫苗接種目標，「7月4日便能像慶祝國家獨立一般，慶祝美國一起脫離病毒。」

拜登指出，美國現在平均每天新增確診不到2萬2000人，遠低於他剛上任時的18萬4000例；新冠死亡率也下降85%。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)新民調也有類似發現，62%受訪者表示已接種至少一劑疫苗，高於4月56%的比率，到今夏時可望會有至少七成民眾接種疫苗：約三分之一還在觀望的民眾指出，他們已預約或打算在近月接種疫苗。

根據該民調，在已接種至少一劑疫苗的受訪者中，4%盼盡快打第二劑，另外4%民眾表示已預約或擬在未來幾個月接種。

這份新民調與先前民調不變的是，7%受訪者表示「唯有被要求」才會去打疫苗，13%表示「絕對」不打疫苗。

目前輝瑞、莫德納和嬌生疫苗僅獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)緊急使用批准，但若FDA完全批准疫苗，32%未接種成人和44%持觀望態度的成人都表示，更可能接種疫苗。