拜登今提6兆預算 開支大增25%…10年赤字超1.3兆 恐加劇通膨

拜登總統27日在俄亥俄州克利夫蘭卡雅荷加郡社區學院發表演說。(美聯社)

拜登 政府將在28日揭曉6兆元的預算 案內容，從教育、交通、氣候變遷等方面，推動美國 經濟與福利體系的重大變革；其中包括2兆3000億元的基礎設施、1.8兆元的教育與家庭，以及1兆5000億元的可支配開支(proposed discretionary spending)；這將是美國自二戰以來聯邦開支最高的預算案，未來十年美國的預算赤字預計超過1兆元，並加劇通貨膨脹。

根據紐約時報獲得的預算方案，拜登政府要求總支出到2031年增加到8兆2000億元，使得未來十年的財政赤字可能超過1兆3000億元；支出增長主要源自拜登的兩項施政主張：升級全美基礎設施和擴大社會安全網，均來自他早先宣布的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)和「美國家庭計畫」，以及提高可支配開支的其他計畫；未來十年的稅收也預計增長逾3兆元，與早先拜登提出的要提高公司和年收入40萬元以上者稅率的計畫一致。

拜登對2022財年及之後十年的預算規畫，顯示他想要利用政府力量，幫助更多人實現中產生活，並提高美國產業在國際競爭力，其徵稅與支出計畫也將聯邦財政版圖，擴大至二戰之後的罕見水平；不僅涵蓋道路、水源管道、寬帶網、電動車站、高級製造研究，也包括可負擔托兒、全民學前教育(universal prekindergarten)、全美帶薪假，以及提高國防支出等。

正值國會共和黨與白宮協商基礎設施建設法案，參院共和黨27日上午提出修改版的9280億元基建方案，包括逾5000億元用於道路，980億元用於公共交通，460億元用於客運鐵路，以及700億元用於水利基建，同時建議在港口、水路、機場、寬帶連結等方面增加額外支出，但這遠不及白宮提出的逾2兆元方案。

拜登預算案比前總統川普任內最後一次預算案增長25%，許多經濟學者警告此舉將抬高全美物價；曾任柯林頓政府財政部長、歐巴馬政府國家經濟委員會(National Economic Council)主任與哈佛大學校長的桑默斯(Larry Summers)本周警告，拜登要控制支出，因為美國面臨極高的通過膨脹風險；自拜登上台以來，從食物、二手車到木材等，各方面物價均上漲，預計也將繼續升高。

但白宮預計，美國經濟將在2021年增長約5%，明年則稍放緩到4.3%，之後的十年增速約2%；赤字占國內生產總值(GDP)的比率預計從2021年的17%持續下降到2022年的7.8%；聯邦債務的金額則會大於未來十年美國經濟的總量，並在2027年達到所有GDP的116%。