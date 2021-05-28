共和黨9280億基建計畫 白宮：具建設性 別再耍把戲

聯邦參院共和黨議員27日提出9280億元的基建提案。圖為費城一座橋梁正在翻修。(美聯社)

聯邦參院共和黨 人27日提出9280億元的基建提案，並對拜登 總統倡議的企業增稅畫出明顯紅線，但提議把未用完的新冠紓困基金挪作基建預算 。白宮對於共和黨提議9280億元的基建計畫方案表示歡迎，認為這項方案具建設性，各方將繼續磋商。

共和黨參議員說，至少5680億元可用來投資核心基建，這些核心項目拜登聚焦達成兩黨協議的部分。

領導共和黨磋商的西維吉尼亞州聯邦參議員雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito)說：「達成兩黨共識需要認真努力。」

拜登動身前往俄州前，致電感謝卡皮托，盼兩黨速戰速決。

共和黨的預算分配顯示，將增加910億元興修道路與橋梁、480億元分配給水資源、250億元用以處理機場建設、650億元改善網路頻寬，以及鐵道預算220億元。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時說，「政府是時候清醒並了解，他們在眾院沒有足夠的多數推動想做的事」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)27日回應共和黨的9280億元提案時說：「我們發現許多過去提案沒有的建設性內容，包括道路、橋梁和鐵路；我們依舊關切共和黨的計畫沒有創造關鍵職缺所需的實質預算，如修復榮民醫院、建造現代化鐵路系統、修復傳輸系統、拆除危險鉛管，以及在驅動美國領導能力的潔淨能源經濟產業創造就業機會等。」

拜登當天造訪俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡社區學院(Cuyahoga)時，拿出一張紙，上面寫有當初在華府反對新冠紓困法案，卻在家鄉州向選民倡議該法案的共和黨議員名單；拜登警告這些議員，別在眾院商議基建法案時，耍同樣的把戲。

「我不會讓任何人丟臉，但我這裡有一份名單」；拜登說：「若你們想讓自己的所作所為獲得認可，別擋道。」

拜登的雄心基建法案即將交付國會辯論，希望1兆7000億元的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)和1兆8000億元的「美國家庭計畫」(American Families Plan)能贏得兩黨支持，否則就得全靠民主黨的力量推動。