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拜登7150億元國防預算 鎖定核武抗中 強化未來戰力

編譯盧炯燊／綜合27日電
拜登總統計畫於28日向國會提交總額為7150億元的2022財政年度國防預算中，將建造八艘新的軍艦，並投資三位一體的戰略核力量。圖為本月18日行經台海的導彈驅逐艦「威爾伯」號。(美聯社)
拜登總統計畫於28日向國會提交總額為7150億元的2022財政年度國防預算中，將建造八艘新的軍艦，並投資三位一體的戰略核力量。圖為本月18日行經台海的導彈驅逐艦「威爾伯」號。(美聯社)

拜登總統計畫於28日向國會提交總額為7150億元的2022財政年度國防預算，路透引述知情人士透露，這份國防預算是要更新舊有的武器系統、核武現代化、太空軍、著眼於未來的戰鬥力，更重要的是推動「太平洋威懾計畫」(Pacific Deterrence Initiative)，以遏制中國軍力在該地區的崛起。

除了7150億元的國防預算外，另外還有380億元專門用於聯邦調查局、能源部及其他部門的國防相關項目，使國家安全預算達到7530億元，比2021財政年度的國防預算增加1.7%。

國防預算中會購買85架洛克希德馬丁公司製造的F-35隱形戰機，比2021財政年度增加六架，另外會建造八艘新的軍艦，國防部原來要求是建造12艘。預算將繼續投資三位一體的戰略核力量，增加其現代化的水平，改進核武器的指揮與控制以及核潛艇等發射平台的效能等。

三位一體核力量現代化涉及核指揮、地面、空中及核潛艇的發射平台，是一項極昂貴的計畫，估計未來十年內，每年耗資超過600億元，總額超過1兆元。

這些舉措的最終目的是提高軍隊備戰，加強太空作戰能力及支持發展核武器技術。除此之外，還有額外資金用來開發超高音速武器及其他下一代武器系統，以抗衡俄羅斯和中國的威脅。

其中最受外界關注的是「太平洋威懾計畫」，該計畫側重於印太地區的競爭，提升美國在該地區的雷達、衛星及導彈系統等。

知情人士透露，國防部擬淘汰一些維護成本較高的老舊裝備，包括四艘瀕海作戰艦(Littoral Combat Ship)、多架為地面部隊提供近距離空中支援的 A-10 飛機，並會減少空中加油機隊中的KC-10及KC-135 飛機數量。

面對中國軍事力量的迅速崛起，加上美中關係持續緊張，拜登早已聲言要繼續保持美國在各方面的優勢。

國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)在2月確認提名的聽證會上表示，「如果要持續保持威懾力量，軍隊必須現代化，若獲確認提名的話，將會尋求提高部隊的創新速度及規模」。

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