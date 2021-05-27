我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

加州VTA濫射 維修工燒了自宅 再槍殺8人飲彈自盡

美中交往走到頭 競爭取代…拜登突轉向 對中政策大調整

記者張文馨／華盛頓報導
拜登政府對中政策將重大調整。圖為拜登（左）於2011年8月副總統任內時到訪北京，受到時任中國國家副主席習近平（右）的接待。（新華社資料照片）
拜登政府對中政策將重大調整。圖為拜登（左）於2011年8月副總統任內時到訪北京，受到時任中國國家副主席習近平（右）的接待。（新華社資料照片）

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯26日說，美中「交往」(engagement)時代已走到盡頭，美對中政策接下來會在一套新的「戰略參數」下運作，其主導的機制就是「競爭」；坎伯提出這項全新對中論述的同一天，拜登總統也下令情報單位，在90天內加強調查新冠病毒起源；拜登政府近日突然轉向，藉調查新冠病毒起源劍指中國，動機、目的和接下來的發展備受關注。

新冠病毐外洩自中國武漢病毒實驗室，一向是川普政府的主要立論，拜登政府上任後並未延續此主張，但近日卻出現並逐漸強化新冠病毒自武漢實驗室外洩的說法，連一直否認此說的白宮醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)也改口。

拜登26日透過聲明表示，他上任後曾要求情報單位分析病毒起源，不排除動物宿主或實驗室意外；不過，情報單位總結兩種可能的情況，沒有最終結論。

「我已經要求情報單位加倍蒐集並分析手上訊息，力求貼近最終結論。」拜登說，情報單位90天內需向他報告。

拜登表示，報告內容應包括進一步調查可能觸及的領域、中國要回答的問題；美國將會與全球理念相近夥伴合作，推動中國參與這項全面、透明、證據為基礎的國際調查，並促使中國提供相關資料和證據的檢視管道。

若中國依然不配合，美國是否要祭出懲罰手段？白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，不會對此先判斷或預告，「中國並不透明，他們需要做更多的事。」

就在拜登發布聲明沒多久，坎伯(Kurt Campbell)參加史丹佛大學亞太研究所線上活動表示，「隨著全球第二大經濟體中國在其國家主席習近平的緊縮控制下，美國進入與中國激烈競爭時期。」

「被廣泛形容為『交往』的時代已經走到盡頭。」坎伯說，美國如今的對中政策，將是在一套「戰略參數」(strategic parameters)下運作，其主導的機制(dominant paradigm)，就是「競爭」。

彭博報導，坎伯表示，習近平是美中關係新方針的核心，他形容習近平是「意識形態強烈，且並不感性」，「對經濟也不是極度感興趣」

坎伯3月18日隨國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），在阿拉斯加與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅會談，雙方從開場就唇槍舌戰，會議結束沒幾天，美國宣布和歐盟、英國、加拿大等國，共同制裁中國新疆官員。

坎伯說，習近平打破中共40年來的集體領導制度，楊潔篪和王毅雖主責外事，實際上不在核心圈。

坎伯表示，接下來幾年內，美國處理對中政策時，盟國是核心；「我們認為，跟一個愈發自信的中國接觸的最好辦法，就是與盟國、夥伴與友人合作，最佳的中國政策就是好的亞洲政策。」

坎伯表示，這是美國首度將戰略焦點、經濟利益和軍事力量，更充分轉移到印太地區。

美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)近日訪歐，與歐盟對外事務部秘書長薩尼諾(Stefano Sannino)舉行高層會議討論中國；同意彼此對中關係囊括合作、競爭與系統性敵對的多樣元素，聯合新聞稿言及關切新疆、西藏、香港，與台灣有意義參與國際組織活動的重要性。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）。(路透)
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）。(路透)

中國 美國 拜登

上一則

川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

下一則

1張圖看疫情：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

延伸閱讀

美對中政策轉變 印太總監：交往已到盡頭 競爭取而代之

美對中政策轉變 印太總監：交往已到盡頭 競爭取而代之
拜登將提名賈西提任印度大使及伯恩斯任駐華大使

拜登將提名賈西提任印度大使及伯恩斯任駐華大使
拜登給90天要情報單位複查新冠起源 美促中加入

拜登給90天要情報單位複查新冠起源 美促中加入
一洲焦點／拜登下令90天內提病毒起源報告、楊安澤的選戰障礙

一洲焦點／拜登下令90天內提病毒起源報告、楊安澤的選戰障礙

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？