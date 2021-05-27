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COVAX跳票 疫苗不夠用 92國希望落空了

記者胡玉立／綜合報導
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

華爾街日報26日報導，由世界衛生組織(WHO)主導、耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，然而，這個透過全球統籌向近10億人口接種疫苗的理想主義行動，明顯與現實牴觸；各國置自身人口於優先的本能及全球疫苗生產短缺，重重擊潰了這個理想。

由於COVAX疫苗主要供應商所在地印度染疫案件激增，疫苗禁止出口，4月28日，負責執行COVAX計畫的「全球疫苗免疫聯盟(Gavi Alliance)」執行長、美國流行病學專家柏克利(Seth Berkley)，不得不向癡盼COVAX疫苗的全球92個發展中國家發布壞消息：原先承諾此時運達的Covid-19疫苗「跳票」了。

神速行動問題多 近10億人只能碰運氣

COVAX的原始構想是將疫苗優先送給全球最需要的人，所有發展中國家醫療保健人員現在理當全都免疫了，但理想與現實之間相距千萬里；在此計畫下全球已接種第一劑疫苗的數千萬醫療人員，意外地不知何時可打第二劑；快速接種其他一線工人和弱勢群體的可能性，也正急速消退。

柏克利和一小批全球衛生專家花費數月時間，試圖吸引世界各地不分富國或窮國，共同購買疫苗；但在他們擬定細節並籌集資金的同時，富裕國家也爭著為自己保住疫苗。

柏克利說：「我確實了解政治現實。那些人到頭來只是把錢給了我們，然後說：『想與我們競爭，祝你好運。』」

根據最初計畫，富國除了捐款，還會從COVAX計畫購買足夠該國至少10％人口的疫苗數量，這將有助為另外92個貧窮國家提供疫苗補貼，讓他們免費獲得疫苗；在全球最富裕國家/地區首次注射疫苗後的三個月內，COVAX畫也開始運送疫苗，速度堪稱神速，因為發展中國家通常需要五到十年才能獲得新疫苗。

但在疫情席捲拉丁美洲和南亞的中低收入國家之際，COVAX疫苗卻用光了；已運到並施打的COVAX疫苗總計7200萬劑，遠低於在5月底施打2億3800萬劑的原始目標；這7200萬劑疫苗，只占全球已出貨的17億疫苗總數的4％。

過去出貨的印度自身難保、停止出口

全球大多數窮國都高度依賴全球最大疫苗製造供應商、印度血清研究所(Serum Institute of India)生產的單一疫苗，結果印度爆發全球最嚴重疫情；過去已出貨的COVAX疫苗有2000萬劑來自印度，原定5月底運送1億4000萬劑，因印度正為全國13億人口接種，因此停止出口。

印度血清研究所已表示，希望今年年底前重新開始發送COVAX疫苗；全球疫苗免疫聯盟希望部分供應可在第三季恢復。

與此同時，COVAX官員懇求富國分享自己的疫苗庫存，協助建立新廠以打破供應鏈瓶頸。

拜登政府訂6月向海外發送8000萬劑疫苗，其中部分是給COVAX計畫，歐盟表示將捐贈1億劑，但仍遠遠不足；尚比亞衛生部官員姆萬薩(Francis Dien Mwansa)表示，「也許我們對COVAX抱太大希望了。」

在尚比亞，只有0.7％的人口打了第一劑疫苗。

疫苗 印度 中國

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