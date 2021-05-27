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自然期刊：染新冠可免疫 至少維持1年

編譯林育正／綜合26日電

聖路易華盛頓大學醫學院最新研究發現，曾感染新冠肺炎的患者，即使僅有輕微症狀，也可能終身免疫。

這項研究24日發表於知名的「自然」(Nature)期刊，研究人員表示，過去指出免疫力維持不久的研究為「資料解讀錯誤」。

研究中，77名試驗參與者在感染新冠肺炎後，每三個月進行血液採樣；77名參與者中的18人，在染疫後七至八個月後進行骨髓採樣；而其中五人在四個月後則接受第二次骨髓採樣。

抗體在病患康復後前幾個月快速下降，隨後數量趨於平緩；但研究人員也發現在15個骨髓樣本中，存在製造抗體的細胞。而且在四個月後的五個追蹤樣本中，細胞仍存在。

研究人員表示，這些細胞為「長生型血漿細胞」，靜止於骨髓中製造低濃度的抗體，輸送至血液中防範病毒。

華大病理學與免疫學副教授伊勒貝迪(Ali Ellebedy)表示：「去年曾有報導指出染病後抗體快速消失，主流媒體將其解讀為免疫力並不持久。但事實上，這是誤解了資料。」

他解釋：「急性感染後，抗體濃度下降非常正常，但不會歸零，而是趨於平緩；感染七或11個月後，已沒有病毒刺激免疫系統；在研究中，患者出現症狀11個月後，仍有製造抗體的細胞。這些細胞將在患者未來的生命中，持續存活並且製造抗體，這就是長期免疫的有力證據。」

研究人員推測，無症狀患者可能也具備長期免疫力；不過研究人員也表示，目前還不確定重症患者染病後會有同樣長期的防護力。

華大團隊呼籲醫界將同樣研究方法套用於中等病患與重症患者；華大也已著手研究新冠疫苗能否製造長期存活產生抗體的細胞。

根據約翰霍普金斯大學統計，26日全美增加2萬2756名新冠確診案例，另有621人病逝；美國共有約3318萬例確診，以及59萬人死亡。

免疫力 新冠肺炎 美國

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