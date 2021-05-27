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部落領袖帶頭打疫苗 美洲原住民接種率逾7成

記者顏伶如／綜合報導
印地安部落當中規模最大的納瓦霍族部落主席納茲有多達70%民眾已完成新冠疫苗接種。圖為內政部助理部長紐蘭德(Bryan Newland，左)在亞利桑納州宣導疫苗接種。(美聯社)
印地安部落當中規模最大的納瓦霍族部落主席納茲有多達70%民眾已完成新冠疫苗接種。圖為內政部助理部長紐蘭德(Bryan Newland，左)在亞利桑納州宣導疫苗接種。(美聯社)

美洲原住民部落原本是遭受新冠疫情衝擊最嚴重的族群之一，但由於落實疫苗接種，現在終於獲得出現令人欣慰的結果；納瓦霍族(Navajo)部落主席納茲(Jonathan Nez)對華盛頓郵報指出，納瓦霍族部落如今已有70%民眾已完成疫苗接種。納瓦霍族是美國574個印地安部落當中規模最大的。

報導指出，其他美洲原住民部落的疫苗接種率也不相上下；截至今年3月底為止，蒙大拿州黑足(Blackfeet)部落通報資料顯示，95%族人已施打第一劑新冠疫苗。奇哈里斯保護區(Chehalis Reservation)聯合部落( Confederated Tribes)疫苗推廣計畫實施順利，部落長老還將多餘疫苗捐給附近學區使用。

密西西比州薩克(Sac)部落、狐狸(Fox)部落人口，約有70%均已完成接種，幾乎達到群體免疫目標。

報導指出，部落領袖將疫苗推廣計畫奏效的原因歸功於部落主權、文化價值觀等因素，讓部落得以自行推出疫苗配送方案，並讓老年人優先施打疫苗，以社區整體考量為重。

報導指出，新冠疫苗在冬季獲得緊急使用授權後的第一時間，各地部落領袖便與聯邦印地安健康服務署(Indian Health Service)合作，為美洲印地安人及阿拉斯加原住民提供醫療服務，把疫苗送到偏遠的美洲原住民保護區。

阿拉斯加州，某些新冠疫苗到偏遠社區的配送是靠狗拉長橇做為交通運輸工具。印地安健康服務署代理首席醫療長克利斯坦森(Loretta Christensen)說，納瓦霍族部落的疫苗配送則有員警護送到部落每個角落，行動主旨在於把疫苗送到民眾居住的地方，不論透過何種方式。

為了鼓勵社區民眾踴躍打疫苗「美洲印地安醫師協會」(Association of American Indian Physicians)在社群網站推出宣導活動，文宣搭配美洲原住民醫師接種疫苗的照片。納茲也在臉書分享自己打疫苗的照片，屬於Z世代(Gen Z)的美洲原住民年輕人則在抖音(TikTok)呼籲民眾要打疫苗。

疫苗 阿拉斯加州 社群網站

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