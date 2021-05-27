佛奇改口 共和黨喊「下台」 中媒罵「背叛」
全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)面臨國內外與日俱增的壓力，也承認國家衛生研究院(NIH)贊助中國武漢病毒研究院研究，共和黨人因此要求他下台；中國官媒則批評佛奇對新冠病毒起源改口，稱他背叛中國科學家。
去年，他駁斥實驗室病毒外洩理論
紐約郵報報導，佛奇曾說國家衛生研究院(NIH)過去五年提供60萬元，供中國科學院武漢病毒研究所研究蝙蝠的新冠病毒，能否傳播到人身上；但佛奇表示，這筆錢並未用於「功能獲得型」(gain-of-function)的研究。
「功能獲得型」研究可提高病原體與病毒的致病力和致死率，科學家得以更了解病毒如何突變與複製，該資訊則可用於疫苗研發。
非營利科學監督組織「白袍浪費計畫」(White Coat Waste Project)聲稱其最先發現NIH這筆捐款。
佛奇25日告訴眾院撥款委員會，這筆經費透過非營利機構「生態健康聯盟」(EcoHealth Alliance)資助，但否認將該筆經費用於「功能獲得型」研究。
國會山報(The Hill)先前報導，聯邦共和黨參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)11日挑戰佛奇涉入武漢研究室且支持其病毒研究一事，暗指佛奇與武漢研究室在規避責任。
佛奇回應：「我並未支持中國的『功能獲得型』研究，你所言不實。」
如今，他支持對中國詳加調查
佛奇表示，他「不信」新冠病毒自然演變而成，他支持對中國詳加調查；這番言論有別於他去年5月所言，當時他駁斥實驗室病毒外洩的理論，「如果你了解蝙蝠病毒演化的情況，有非常紮實的科學證據指出，這次病毒無法受到人為或蓄意操弄。」
當時中國媒體支持與稱讚佛奇的說法，但在佛奇近日表示，他不信這波新冠肺炎源自大自然後，環球時報便痛批佛奇。
環球時報總編輯胡錫進先在微博批評佛奇附和陰謀論，並譴責佛奇，「為針對中國的一個巨大謊言推波助瀾。」
環球時報另一篇評論譴責佛奇「背叛中國科學家」，並稱佛奇為避免遭批掏錢贊助中國研究病毒才會甩鍋，導致許多科學家為求自保而改變立場。
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