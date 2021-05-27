佛奇改口 共和黨喊「下台」 中媒罵「背叛」

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇 (Anthony Fauci)面臨國內外與日俱增的壓力，也承認國家衛生研究院(NIH)贊助中國 武漢病毒研究院研究，共和黨人因此要求他下台；中國官媒則批評佛奇對新冠病毒起源改口，稱他背叛中國科學家。

去年，他駁斥實驗室病毒外洩理論

紐約郵報報導，佛奇曾說國家衛生研究院(NIH)過去五年提供60萬元，供中國科學院武漢病毒研究所 研究蝙蝠的新冠病毒，能否傳播到人身上；但佛奇表示，這筆錢並未用於「功能獲得型」(gain-of-function)的研究。

「功能獲得型」研究可提高病原體與病毒的致病力和致死率，科學家得以更了解病毒如何突變與複製，該資訊則可用於疫苗研發。

非營利科學監督組織「白袍浪費計畫」(White Coat Waste Project)聲稱其最先發現NIH這筆捐款。

佛奇25日告訴眾院撥款委員會，這筆經費透過非營利機構「生態健康聯盟」(EcoHealth Alliance)資助，但否認將該筆經費用於「功能獲得型」研究。

國會山報(The Hill)先前報導，聯邦共和黨參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)11日挑戰佛奇涉入武漢研究室且支持其病毒研究一事，暗指佛奇與武漢研究室在規避責任。

佛奇回應：「我並未支持中國的『功能獲得型』研究，你所言不實。」

如今，他支持對中國詳加調查

佛奇表示，他「不信」新冠病毒自然演變而成，他支持對中國詳加調查；這番言論有別於他去年5月所言，當時他駁斥實驗室病毒外洩的理論，「如果你了解蝙蝠病毒演化的情況，有非常紮實的科學證據指出，這次病毒無法受到人為或蓄意操弄。」

當時中國媒體支持與稱讚佛奇的說法，但在佛奇近日表示，他不信這波新冠肺炎源自大自然後，環球時報便痛批佛奇。

環球時報總編輯胡錫進先在微博批評佛奇附和陰謀論，並譴責佛奇，「為針對中國的一個巨大謊言推波助瀾。」

環球時報另一篇評論譴責佛奇「背叛中國科學家」，並稱佛奇為避免遭批掏錢贊助中國研究病毒才會甩鍋，導致許多科學家為求自保而改變立場。