我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

加州VTA濫射 維修工燒了自宅 再槍殺8人飲彈自盡

佛奇改口 共和黨喊「下台」 中媒罵「背叛」

編譯郭宣含／綜合26日電
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)面臨國內外與日俱增的壓力，也承認國家衛生研究院(NIH)贊助中國武漢病毒研究院研究，共和黨人因此要求他下台；中國官媒則批評佛奇對新冠病毒起源改口，稱他背叛中國科學家。

去年，他駁斥實驗室病毒外洩理論

紐約郵報報導，佛奇曾說國家衛生研究院(NIH)過去五年提供60萬元，供中國科學院武漢病毒研究所研究蝙蝠的新冠病毒，能否傳播到人身上；但佛奇表示，這筆錢並未用於「功能獲得型」(gain-of-function)的研究。

「功能獲得型」研究可提高病原體與病毒的致病力和致死率，科學家得以更了解病毒如何突變與複製，該資訊則可用於疫苗研發。

非營利科學監督組織「白袍浪費計畫」(White Coat Waste Project)聲稱其最先發現NIH這筆捐款。

佛奇25日告訴眾院撥款委員會，這筆經費透過非營利機構「生態健康聯盟」(EcoHealth Alliance)資助，但否認將該筆經費用於「功能獲得型」研究。

國會山報(The Hill)先前報導，聯邦共和黨參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)11日挑戰佛奇涉入武漢研究室且支持其病毒研究一事，暗指佛奇與武漢研究室在規避責任。

佛奇回應：「我並未支持中國的『功能獲得型』研究，你所言不實。」

如今，他支持對中國詳加調查

佛奇表示，他「不信」新冠病毒自然演變而成，他支持對中國詳加調查；這番言論有別於他去年5月所言，當時他駁斥實驗室病毒外洩的理論，「如果你了解蝙蝠病毒演化的情況，有非常紮實的科學證據指出，這次病毒無法受到人為或蓄意操弄。」

當時中國媒體支持與稱讚佛奇的說法，但在佛奇近日表示，他不信這波新冠肺炎源自大自然後，環球時報便痛批佛奇。

環球時報總編輯胡錫進先在微博批評佛奇附和陰謀論，並譴責佛奇，「為針對中國的一個巨大謊言推波助瀾。」

環球時報另一篇評論譴責佛奇「背叛中國科學家」，並稱佛奇為避免遭批掏錢贊助中國研究病毒才會甩鍋，導致許多科學家為求自保而改變立場。

佛奇 中國 武漢病毒研究所

上一則

自然期刊：染新冠可免疫 至少維持1年

下一則

「玉婆」第6任老公 維州5屆參議員華納病逝

延伸閱讀

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
甘迺迪中心榮譽獎頒獎 典禮縮小規模 佛奇現身

甘迺迪中心榮譽獎頒獎 典禮縮小規模 佛奇現身
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？