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福斯：查新冠病毒喊停 國務院：報導不正確

記者顏伶如／綜合報導
國務院在川普前總統任內，曾調查新冠病毒起源，追究病毒是否從中國武漢病毒研究所實驗室外洩，但調查行動在拜登政府上台後喊停。圖為世界衛生組織專家在武漢調查時，當地警察阻記者者拍攝。(路透)
國務院在川普前總統任內，曾調查新冠病毒起源，追究病毒是否從中國武漢病毒研究所實驗室外洩，但調查行動在拜登政府上台後喊停。圖為世界衛生組織專家在武漢調查時，當地警察阻記者者拍攝。(路透)

福斯新聞網(Fox News)26日報導，前總統川普任內的國務院武器管制局(Bureau of Arms Control, Verification and Compliance)，在國務卿龐培歐(Mike Pompeo)指示下調查新冠病毒起源，追究病毒是否從武漢實驗室外洩，但調查行動在拜登政府上台後喊停；負責國務院新冠病毒調查的承包商艾希爾(David Asher)發表聲明表示，調查發現，「確實可能有重大嫌疑。」

稱拜登政府不查了 福斯新聞網被打臉

報導指出，拜登政府今年2月及3月間聽取調查小組初步結論簡報後，決定讓調查行動畫下句點。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)26日回應指出，福斯新聞的報導內容「不正確」；他說，調查小組在2月及3月提交報告後，任務便結束，「在這個問題上，國務院所有相關部門持續與其他部會合作」。

川普政府負責國際案全與非核擴散的助理國務卿福特(Chris Ford)26日接受福斯新聞網訪問時說，國務院在川普任內，對新冠病毒是否從武漢病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)外洩的調查，程序等方面都令人擔憂。

他說，2020年12月才知道有這項調查，不僅調查行動被列為機密，也跳過國務院及情報單位的生物專家，調查小組成員被告知不能對他或情報機關透露工作狀況。

「中國共產黨顯然參與了大規模掩飾行動，隱瞞新冠病毒能夠人傳人的特質。」艾希爾對福斯新聞網發表聲明說，掩飾行動一直持續著，包括拒絕世界衛生組織(WHO)取得訊息，拒絕接受美國疾病防治中心(CDC)協助，不願透露病毒危險、持續不斷、具有致命威脅的特質，導致美國民眾、全球民眾以及中國公民都受到重大傷害。

他表示，不明白拜登政府為何懷疑公平且準確的病毒起源調查，而如今越來越多重量級科學家紛紛要求調查病毒起源。

艾希爾曾參與追查巴基斯坦「核彈之父」卡迪爾汗(Abdul Qadeer Khan)資金流向、北韓核武計畫及蓋達組織(Al-Qaeda)高層領袖等調查，但後來艾希爾自己也成為國務院官員檢視目標。

艾希爾的聲明提到，參與國務院新冠病毒來源調查期間，對於病毒可能與中國生物武器計畫有關的推論，某些國務院官員刻意淡化處理。

國務院在川普前總統任內，曾調查新冠病毒起源，追究病毒是否從中國武漢病毒研究所實驗...
國務院在川普前總統任內，曾調查新冠病毒起源，追究病毒是否從中國武漢病毒研究所實驗室外洩，但調查行動在拜登政府上台後喊停。圖為武漢病毒研究所。(美聯社)

負責追查承包商：確實可能有重大嫌疑

「我們無法確知武漢發生了什麼事，但我們有理由展開調查並提出問題。」艾希爾說，如同國務院今年1月15日的聲明所言，加上後續資料曝光以及過去幾個月來的專家分析，調查發現，「確實可能有重大嫌疑。」

以包商身分主持新冠病毒起源調查行動的艾希爾，曾參與1月15日龐培歐備忘錄擬稿，援引資料來自解密情資；他已於川普任期尾聲離開調查行動。

福斯新聞網報導，拜登政府對於新冠病毒起源的調查，目前是由白宮國家安全會議(National Security Council)主持。

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