限縮投票令衝擊大 賀錦麗：存心對付亞裔社區

全國亞裔 選民2020年崛起為左右選情的強大力量，由亞裔居民增加快速的喬治亞州大選及聯邦參議員決選最能看得出來，但目前共和黨 在全國發動立法攻勢限縮投票 權，讓部分亞裔覺得是針對他們，而且勢必影響未來選情，亞裔團體正研擬因應之道。

有線電視新聞網(CNN)報導，去年新冠疫情影響，很多州設下通融法規，讓廣大地區的民眾更容易投票，投票率因此大增，目前全國亞裔民權領袖日益擔心，由共和黨控制的各州議會近幾個月新增的投票限制措施，可能會壓低投票率。

新興的亞裔投票力量可能因共和黨對投票設限的措施而受挫；副總統賀錦麗最近即指出，64%的亞裔是郵寄選票，但有人千方百計想限制那種投票法，就是存心對付亞裔社區。

去年大選及參議員決選前，民主黨「喬治亞推動進步」(GAP)政治行動委員會以韓文和越南文等，手寫1萬2000張明信片，寄給州內快速成長的亞裔社區，另在亞特蘭大市郊某個早期投票地點舉辦韓風流行演唱會，另在別的投票站附近供應泡沫紅茶。

民主黨數據機構TargetSmart表示，結果亞裔踴躍出席，比起2016年多催出6萬2000張選票，遠超過拜登最後在該州勝選的1萬1779票。

共和黨掌控的喬州州議會3月通過新的投票法，大砍選民申請缺席投票的時限，另禁止選務人員把缺席投票申請單寄給州內全體選民，另要求新提供身分證明，才能收到郵寄選票；新投票法還認定，選民已排隊準備投票，外圍團體再湊近拉票、提供包括飲水等飲品，都算違法。

GAP主委艾許林(Cam Ashling)表示，真心覺得這些招數是針對他們；共和黨發現他們提供泡沫紅茶，就立法禁止在投票站提供茶水餅乾；目前GAP已告上法院，指新投票法有七項違法。

亞裔在全國總人口占約7%，但是在各族裔合格選民中，投票人數由2000到2020年間成長最快；就全國而言，亞裔投票率成長率也最大，由2016年的49%到2020年升為60%。