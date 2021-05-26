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商務部被指監控亞裔員工 前調查員：深夜秘搜辦公室

記者顏伶如／綜合報導

華盛頓郵報報導，商務部裡低調神秘的資安部門，原本成立宗旨在於保護商務部官員及商務部旗下機構，但如今已經演進成為類似反情報行動小組的規模，掌握著部裡部外共計數百人的資料，還監控商務部多名亞裔人員的日常通訊。

根據文件紀錄及五名前任調查員接受訪問時透露，商務部調查及威脅管理服務處(Investigations and Threat Management Service，ITMS)入夜之後，會秘密搜查商務部人員辦公室，企圖從商務部人員使用的電郵帳號，尋找任何外國勢力影響的蛛絲馬跡，並在社群網站尋找有關人口普查的重要評論。

人口普查是由商務部主辦。

檔案資料顯示，在一起案例中，兩名前任調查員指出，商務部ITMS在商務部電腦伺服器搜尋特定的中文關鍵詞，並對商務部多名亞裔人員的日常通訊展開監控。

川普任內擔任商務部主管情報及安全的副助理部長卡斯特洛(John Costello)對華郵發表聲明指出，商務部ITMS獲准得以在聯邦執法行動範疇之外行動，結果在部內導致猜忌氣氛以及彼此報復。

卡斯特洛說，商務部ITMS的運作是以受到質疑的法律權限為基礎，管理不當，在法律層面及管理層面都很少受到監督。

商務部ITMS是由李喬治(George Lee，音譯)率領；華郵指出，這個單位對於反情報、跨國犯罪及反恐行動展開調查的同時，過去幾年來始終保持低調。

報導指出，檔案紀錄顯示，從今年初開始，參院商務委員會少數黨助理、共和黨籍密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)幕僚便對商務部ITMS各種行動展開調查，十多位「吹哨者」(whistleblowers)已在閉門會議中提供證詞，其中包括某些前任調查員，指控調查行動經常逾越法律權限，且從2000年代中期以來幾乎不受商務部內部監督。

商務部 人口普查 華郵

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