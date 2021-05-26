全美首例 伊州通過法案 亞裔史列入中小學課程

伊州州眾議會議長魏爾奇(中)支持法案，並肯定四位華裔議員江珍妮(左起)、王明華、馬靜儀、楊啟華的表現。(魏爾奇提供)

伊利諾州參議會25日全票通過「亞裔美國 人歷史平等教育法案」(The TEAACH Act)，規定從2022學年起，全州幼稚園到高中公校，都必須教授亞裔美國人歷史課程，伊州也成為全美第一個將此列入基礎教育課程的州。

法案將送回眾議會二次表決，通過後交州長普立茲克簽署；由於州眾議會月前曾以高支持率通過該案，二次表決預料可順利過關，州長也已公開表態支持。

依法，幼稚園到高中的教師必須將亞裔美國人歷史列入教學內容，教師們可利用公共電視台有關亞裔美國人歷史的五小時紀錄片當教材。

該法案初期主導者為華裔 州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)，並獲得眾議會三位華裔女議員馬靜儀、楊啟華、王明華(Denise Wang Stoneback)力挺；她們表示，仇恨亞裔事件頻傳，讓孩子學習相關歷史非常重要。

該法案曾一度發生爭議，主因要求教授二戰美籍日裔遭關集中營課程，卻未將排華法案明確列入教材，經過華埠更好團結聯盟、華聯會與華人聯合會伊州分會，以及數百名華裔簽名請願，最終獲得印裔的州參議員Ram Villivalam聲援，順利修改。

Ram Villivalam說，法案通過後，不論背景，所有學生都可以有機會學習並認識不同文化、族裔的差異，並因此了解系統性的不公平仍然存在，這絕對是亞裔美國人的維權里程碑。

伊州亞裔核心工作小組(Asian American Caucus)負責人馮妙燕(Josina Morita)表示，法案在亞太裔傳統月通過，格外彰顯意義；華埠更好團結聯盟創辦人陳增華表示，希望其他州可以陸續跟進。