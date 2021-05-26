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加州夫婦收養中國5童 4個患白化症 登上TLC實境節目

記者胡玉立／綜合報導
加州夫婦喬恩和麗茲‧格拉波斯基夫婦在TLC頻道談他們如何在中國領養四個白化症孩子及另一名手臂神經受損的女童。(圖片截自TLC視頻)
加州夫婦喬恩和麗茲‧格拉波斯基夫婦在TLC頻道談他們如何在中國領養四個白化症孩子及另一名手臂神經受損的女童。(圖片截自TLC視頻)

加州一對白人夫婦從中國收養五個孩子，其中四名患有白化症，旅遊生活頻道(TLC)將他們的故事拍成真人實境特別節目「天生白化症」(Born With Albinism)，稱收養四個華裔白化症孩子並一起生活，「是場不同凡響的旅程。」

這個節目以喬恩(Jon)和麗茲‧格拉波斯基( Liz Grabowski)夫婦為主角，從他們如何在大學相識、約會、結婚談起，然後談到他們如何在中國領養四個白化症孩子及另一名手臂神經受損的女童，他們自己另有兩名親生孩子，現已成年。

白化症是罕見遺傳疾病，會導致皮膚、頭髮或眼睛幾乎沒有顏色。

看到白化症小女孩 就非常驚喜

麗茲談到收養白化症孩子的過程。她說，收到電郵配對選項，看到一個白金色頭髮的可愛小女孩時，她感到非常驚喜；「我們為她取名為莉莉(Lily)，並立刻愛上她。」

麗茲和喬恩接著迎接梅(Mae)、納撒尼爾(Nathaniel)、凱琳(Kaelyn)和艾米麗(Emily)加入，組成七個孩子的大家庭；她說，他們「從未計畫收養五個孩子，但就這樣走到了今天！」

五名收養子女中，梅沒有白化症，但她的手臂有臂叢神經受損問題，其他四名白化症子女均有視覺障礙，凱琳另有智力障礙。

但麗茲和喬恩表示，他們總能設法保持正向積極的生活態度；談到凱琳，麗茲說，「我們很榮幸能目睹她的成長和改變。」

麗茲另外也在「愛是什麼」(Love What Matters)真人真事網站中，分享他們全家的故事，圖文並茂地介紹他們收養的每個孩子。

互動正面 但有時會有人指指點點

「與四個白化症孩子一起生活是場不同凡響的旅程。」麗茲寫道：「他們像別的小孩一樣玩樂高玩具、繪畫、閱讀、游泳和參加各種活動，但我們走到任何地方幾乎必然引起人們的注意。」

麗茲說，大多數人和他們互動時都很正面，對孩子抱持真誠有禮的關注，「但有時候，人們會用手指著我們、盯著看、低聲評論，那種感覺就充滿侵擾，很討厭。」

與此同時，麗茲指出：「經常有人說我們家很棒，或說我們做的是聖人才做得到的事；但我們遠非聖人。」

「我們每天都努力成為孩子們需要的父母，我們也經常失敗。」麗茲說，「但靠著上帝的恩典，我們一早起來總有機會再次嘗試，去愛這些來到我們生命中的孩子，鼓勵他們竭盡所能、幫助他們實現夢想。我們因為他們而得福。」

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