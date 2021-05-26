舊識尋仇？紐約華男遭推下地鐵成羅生門 反仇小組調查

攻擊案件造成姜某額頭縫了14針。(記者張晨/攝影)

紐約市 皇后區皇后大橋(Queensbridge)地鐵站24日發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，一非洲裔男子將站台上一華裔男子推入鐵軌，一些政客和參選人接連開記者會指向針對亞裔的仇恨犯罪 ；但案情卻在25日出現前後不一致的羅生門，受害人姜亮接受本報訪問時表示，這位在逃的非洲裔嫌犯與他相識，與曾遭他舉報的數名同夥多次找過他麻煩；姜亮受訪時右腳戴著移民局 的電子鐐銬，根據法庭紀錄顯示，姜亮有刑事案在身，還在保釋中，他表示，說出「真相」，只為「永遠逃離美國，回到中國。」

姜亮遭非裔攻擊墜軌受傷後，額頭縫了14針，右手骨折。

美國夢碎 來美一直做散工

姜亮表示，他於2004年從中國來到美國，如今35歲的他一直做散工過活，疫情前靠開出租車為生；24日案發前，他正準備前往曼哈頓14街幫朋友做工。

根據警方案件報告顯示，攻擊案件發生後，將他推到地鐵鐵軌的非裔嫌犯逃逸，姜亮向警方稱不認識攻擊者，且嫌犯和他說了什麼，自己並沒有聽懂；但姜亮受訪時卻改口表示，自己和那位非裔嫌犯此前就熟識，並知道他的全名，「因為自己年輕時曾做過一些不合規矩的事」，加上舉報這位非裔及其同夥，才多次遭他們報復。

葛謨：對仇恨犯罪感到惡心

姜亮向本報記者陳述的說法，讓原本針對仇恨犯罪行為的偵查方向，可能完全不成立；記者根據姜亮最新的說法再向警方查證；紐約市警局反仇恨犯罪小組了解後僅表示，此案還在調查中。

24日案發後，紐約州長葛謨迅速對此案回應稱，仇恨犯罪讓他感到惡心，已通報州反仇恨犯罪小組協助調查此案；25日市長參選人楊安澤更在案發地的皇后橋召開記者會，譴責停止對亞裔社區的歧視。

根據法庭紀錄顯示，姜亮身背保護令，曾於2020年2月14日遭上西城轄區市警23分局逮捕，罪名是以反種族或宗教為目的嚴重騷擾(Aggravated Harassment 2- Race/religion)；姜亮接著在去年2月18日被送進移民局監獄。

姜亮後來被保釋，本應於本月13日出庭，卻沒有現身，法院的逮捕令也被擱置，下次出庭日期為27日。

姜亮描述此案時稱，他在2020年2月4日開出租車送一名女子從機場回到住處，但在下車付款時，她的信用卡頻頻被拒，該女子滿身名牌並攜帶現金卻拒絕支付車費就下車，他一怒之下，將帶有煙頭的水杯扔出車外便駕車離去，不料女乘客記下他的車牌號並報警，他也遭到逮捕。

姜母：兒受到精神打擊 胡言亂語

姜亮受訪時，其母坐在一旁多次打斷採訪並落淚，她拿出移民監獄的精神類藥物稱，兒子受到嚴重的精神打擊才說了一些「胡言亂語」的話；但姜亮表示，來美國是錯誤的決定，如今只想坦白一切，「只求能讓我回到中國。」