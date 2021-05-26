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主流媒體譏觀光客 楊安澤譴責 「如同宣揚種族主義」

記者顏嘉瑩／紐約報導
盧艾玲認為漫畫等同在宣傳種族主義，說亞裔不屬於這個國家。(記者顏嘉瑩/攝影)
盧艾玲認為漫畫等同在宣傳種族主義，說亞裔不屬於這個國家。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約主流媒體「每日新聞」(Daily News)在一幅政治嘲諷漫畫中，以「觀光客回來了」嘲諷華裔市長參選人楊安澤(Andrew Yang)，楊安澤與妻子盧艾玲(Evelyn Yang)及民選官員25日在紐約市皇后區開記者會反擊，譴責在目前社會充斥著反亞裔仇恨犯罪的背景下，媒體不應帶頭指華裔是「外人」，同時也呼籲社會停止對亞裔等其他族裔的歧視。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

日前楊安澤在接受媒體訪問時表示自己「最喜歡的地鐵站」為時報廣場，「每日新聞」日前就以楊安澤受訪的內容刊出漫畫，以時報廣場為背景，一名穿著藍色T恤、小眼睛的男子「楊安澤」，從時報廣場地鐵站開心地跑出來手舞足蹈；一旁的紀念品店老闆說：「觀光客回來了！」(THE TOURISTS ARE BACK!)。

楊安澤：我們都屬於這個城市

在全美各處反亞裔仇恨犯罪頻發的同時，這幅嘲諷楊安澤是「觀光客」的漫畫，引起楊安澤陣營和華社齊聲撻伐。

楊安澤在皇后大橋舉行的記者會上表示，仇視亞裔的犯罪案每天在紐約市一再發生，在種族歧視風氣盛的當下，「我的對手強調自己『很紐約』，好像自己更屬於這片土地，但我們都屬於這裡，這個城市是屬於所有人的。」

楊安澤表示，除了亞裔，種族歧視也在猶太社區、非洲裔社區和西語裔社區發生，「這樣的事情必須要結束，而結束要從新的領導者開始。」

盧艾玲更直指該漫畫「如同在宣傳種族主義」；她表示，在聯絡「每日新聞」要求撤下漫畫後，卻遭到拒絕。

盧艾玲說，她和楊安澤從小在紐約長大，「如果現在把漫畫主角換成其他種族，也會被拿來當笑柄嗎？」

她要求社會大眾不要再宣揚種族主義和仇恨，講到激動處忍不住哽咽：「每一次有人說楊安澤不屬於這個國家，也就是在向亞裔說他們不屬於這裡。」

每日新聞駁指控：非針對族裔

「每日新聞」評論編輯Josh Greenman反駁盧艾玲的指控，表示楊安澤對紐約市的政治與政策了解不夠，甚至從未參與市長投票，「藝術家Bill Bramhall的該篇漫畫只是在此層面做出評論，並非針對族裔。」

韓裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)說，去年新冠肺炎疫情開始在威徹斯特(Westchester)爆發，但主流媒體的新聞畫面卻是對準法拉盛、華埠等華人社區，影響外界對華人社區的觀感，如今主媒再度以「觀光客」描述楊安澤，「我們要求媒體公開道歉，主流社會不能繼續將亞裔視為『永久的外國人』(perpetual foreigner)。」

紐約每日新聞24日的政治漫畫作家Bill Bramhall 作品，被指歧視亞裔。...
紐約每日新聞24日的政治漫畫作家Bill Bramhall 作品，被指歧視亞裔。(取自Bill Bramhall推特)
楊安澤表示，媒體不應帶頭指華裔是「外人」。(記者顏嘉瑩/攝影)
楊安澤表示，媒體不應帶頭指華裔是「外人」。(記者顏嘉瑩/攝影)

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