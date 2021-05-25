東奧將屆 美對日旅遊警告升至4級…商界稱辦奧運堪比自殺

疫情升溫，日本各界取消舉行奧運的呼聲越來越高。圖戴著口罩的東京市民24日在背後是東京奧運招牌前的街口，等候過街。(美聯社)

國務院24日提高日本 旅行警告至第四級，建議美國公民 人目前應避免赴日本旅行；日本疫情目前升溫擴大，且距東京奧運 開幕剩下不到兩個月，奧運是否還能如期舉行，正引發更多質疑；日本軟銀集團創辦人長孫正義(Masayoshi Son)認為舉辦奧運弊大於利，日本輿論也強烈質疑，並支持無觀眾的奧運比賽。

國務院24日將日本旅行警告提升至第四級，此舉形同對日本的一大重擊；日本不斷試圖說服大眾與國際社會，自2020年奧運延期後，他們已準備好要在7月23日舉辦夏季奧運。

日本首相菅義偉5月延長東京緊急狀態，並將範圍擴大至兩個疫情升溫的地方，以期在奧運前控制住疫情。日本同時倉促推動疫苗施打，24日在東京都及大阪府各開設一處大規模疫苗接種中心，調動部隊負責施打。東京及大阪會場24日上午8時同步啟動施打作業，首批施打對象是部分居住在東京及大阪市65歲以上長者，使用21日剛獲日本政府批准的美國莫德納疫苗。

日本新一波疫情主要是更具感染力的病毒株所致，其邀請數千名海外運動員與相關人員赴日本一事引發疑慮，部分運動員對防疫安全表達顧慮，美國田徑隊則取消日本的奧運賽前訓練。

帕奧(USOPC)委員會24日在聲明中指出，美國運動員今夏若要在東京比賽，不會身處不合理的風險，「我們相信帕奧與東京奧運組織委員會當前推動的減災措施，再加上出發前、抵達時與比賽期間的檢測，美國運動員可在今夏安全參賽。」

原本有60萬名海外觀眾擬前往觀賽，但奧運主辦單位3月決定不接受海外觀眾入境觀賽，此前他們已減少海外與會人數。

日本第二大城市大阪的醫院湧入大量確診病患，醫生警告醫療體制瀕臨崩潰，並呼籲停辦奧運。

軟銀集團創辦人長孫正義23日也擔心，運動員與官員抵達日本，恐引發新一波變種病毒感染潮，不僅使更多人染疫病歿、更多地方緊入緊急狀態與封鎖，還可能進一步減縮日本經濟。

孫正義在推特寫下，取消東奧可能帶來財務損失，但若舉辦奧運，「我想我們會損失更大。」

日本樂天集團執行長三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)近期受訪時也表示，東奧就是一場「自殺任務」。

東奧主辦單位表示不會取消奧運；國際奧委會協調委員會主席科茨(John Coates)21日表示，約80%運動員與人員準備接種疫苗，奧運嚴格防疫，避免與大眾接觸，對參賽者與日本大眾都很安全。

奧運主辦單位6月將決定是否允許當地觀眾觀賽，不過日本人對防疫安全心存疑慮，近期民調顯示，絕大多數民眾反對舉辦奧運，恐使這屆奧運場中沒半個觀眾加油觀賽。

日本觀眾若不得入場觀賽，將使奧運損失一大筆收入並重擊財務狀況，也會減少贊助商的開銷；儘管如此，東京奧運組委會負責人橋本聖子(Seiko Hashimoto)表示：「我們對零觀眾一事做好準備。」