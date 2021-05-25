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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

疫苗打起來、疫情續降溫 確診、病歿雙創新低

編譯郭宣含╱綜合24日電
全美疫情繼續緩和，打疫苗的人越來越多，民調也顯示多數人支持政府強制民眾接種疫苗。圖為紐約州長島青少年12歲的古拉爾接種疫苗。(美聯社)
全美疫情繼續緩和，打疫苗的人越來越多，民調也顯示多數人支持政府強制民眾接種疫苗。圖為紐約州長島青少年12歲的古拉爾接種疫苗。(美聯社)

美國疫情趨緩，23日單日新增確診與病歿人數持續下滑，降至一年多以來最低；全美約半人口、逾六成成人已接種至少一劑疫苗，全美25州與華府也為至少半數成人接種完疫苗，政府官員肯定疫苗計畫有助抑制確診者出現重症與傳播病毒。

根據約翰霍普金斯大學數據，全美23日新增確診1萬2583人與190人染疫病歿，兩個數字均創自去年3月24日以來單日新低，而且已連續22周新增死亡人數少於1000人；全美過去一周平均單日新增確診2萬5374人與606人病歿，前者是去年6月20日以來新低。

逾六成成人至少接種一劑疫苗

目前全美每10萬人平均新增確診7.9例，明顯低於4月底的18例；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)表示：「我想6月時，美國每10萬人中單日可能新增確診一例，這樣的感染率很低。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)24日數據，全美約逾49.4%總人口、61.5%成人已接種至少一劑疫苗；約39.3%總人口、49.8%成人接種完畢。

25州與華府半數成人也都打了

CDC數據指出，全美25州與華府特區已為至少半數成人接種完疫苗；緬因州有全美最高的新冠疫苗成人接種完成率，逾62%成人已接種完畢。

全美九州七成成人已接種至少一劑新冠疫苗，包括康乃狄克、緬因、新罕布夏、新澤西、羅德島、佛蒙特與麻州共七州在東北部，僅有夏威夷與新墨西哥州在西部。

COVID States Project新報告發現，多數美國人認為，政府應該強制為民眾接種疫苗，但店家不該要求疫苗護照；該計劃由東北大學、哈佛大學、羅格斯大學與西北大學共同執行。

三分之二的國人支持強制接種

根據該民調，共三分之二(62%)居民表示，他們「有點」(24%)或「強烈」(38%)支持地方、州與聯邦領袖要求每名居民都接種疫苗；其中男性比例(65%)稍高於女性(58%)，民主黨人(81%)比例也高於共和黨人(44%)。

疫苗 華府特區 美國

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