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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

口罩令鬆綁 疫苗護照又吵開 近半數國人不認同

編譯柯立偉╱綜合24日電
公民營機構是否要發行與使用疫苗護照，來確保防疫不破功，隨疫情和緩，又再成為洩透個資的爭議。圖為4月在拉斯維加斯市的一場健康資訊的展示會上有各種「疫苗護照」的數位創新設計。(Getty Images)
公民營機構是否要發行與使用疫苗護照，來確保防疫不破功，隨疫情和緩，又再成為洩透個資的爭議。圖為4月在拉斯維加斯市的一場健康資訊的展示會上有各種「疫苗護照」的數位創新設計。(Getty Images)

隨著疫情趨緩，各地的口罩強制令漸漸鬆綁，聯邦疾病防治中心(CDC)也修正防疫指南，允許已完整接種者得免戴口罩。然而，如何證明「已完整接種」？從疫苗問世之初就持續至今的「疫苗護照」爭議，又再度浮上檯面。

歐巴馬代的CDC主任有條件支持

歐巴馬總統時代的CDC主任費和平(Tom Frieden)表示，在特定條件下，他支持「疫苗護照」。費和平說：「疫苗護照持有與否，應完全聽憑民眾自由意志。此外，保護民眾隱私的相關法規也必須完善，只有在民眾同意的情況下才能被調閱取用。」

按現今的科技技術，以及政府對法治的尊重而言，費和平所提出的條件並不難達成。然而，許多人仍不願意信任政府會謹守限制運用民眾資訊的法規，因此費和平補充說道：「這件事爭議太大，所以不會在聯邦政府的層級實施。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)3月就否認聯邦政府將推出疫苗護照的消息。

紐約州推出Excelsior Pass程式

目前最接近「疫苗護照」形式的接種證明，是紐約州推出的「 Excelsior Pass」應用程式。這款APP會在得到使用者同意的前提下，從紐約州官方資料庫當中下載使用者資料，供民眾證明自己已經接種。許多紐約的公共場所，都接受來訪民眾以這款APP證明接種情形。不過，對APP不信任的民眾或不會使用智慧型手機的長者，仍可出示紙本接種證明。

然而，雖然「疫苗護照」可以加速人們回歸正常生活，但近半數美國人不認同發行疫苗護照。最新民調顯示，約50.3%美國人，認為是否揭露接種資訊當屬個人自由範疇，政府機關或商家不應以此決定是否提供服務；只有27.5%受訪者明確表態支持，另外22.5%則回答不知道。

公民營機構是否要發行與使用疫苗護照，來確保防疫不破功，隨疫情和緩，又再成為洩透個...
公民營機構是否要發行與使用疫苗護照，來確保防疫不破功，隨疫情和緩，又再成為洩透個資的爭議。圖為4月在拉斯維加斯市的一場健康資訊的展示會上有各種「疫苗護照」的數位創新設計。(Getty Images)

阿拉巴馬、佛州明令禁止實施

反映出這樣的民意，阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)24日簽署行政命令，除了今年1月1日以前已發布強制接種令的學校以外，禁止該州各級政府機關發行疫苗護照，並要求政府機關及商家不得強制民眾出示接種證明。

艾維表示：「我鼓勵人們接種疫苗，也希望還沒接種的人去接種，但是否揭露接種狀態，應屬人民自由。」

佛羅里達州這個月也通過與阿拉巴馬州相同的立法，州長德桑提斯(Ron DeSantis)說：「佛州絕對不會實施疫苗護照，這是對人民隱私赤裸裸的侵犯，佛州不能接受。」

疫苗 紐約州 阿拉巴馬州

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