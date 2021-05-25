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為何去年一團糟？報告：CDC檢測試劑說明書出錯

編譯柯立偉╱綜合24日電
CDC內部檢討報告，2020年3月聯邦的病毒檢測工具極不可靠，造成疫情擴散。圖2020年3月在佛州邁阿密市進行的戶外檢測措施站。 (美聯社)
CDC內部檢討報告，2020年3月聯邦的病毒檢測工具極不可靠，造成疫情擴散。圖2020年3月在佛州邁阿密市進行的戶外檢測措施站。 (美聯社)

根據全國公共廣播電台(NPR)本周取得的資訊，聯邦疾病防治中心(CDC)在2020年新冠疫情爆發一開始，推給全國實驗室遵循的一套檢測試劑，其說明書有所出錯，致使美國去年初應對疫情爆發時，防疫作為一團糟。

由於CDC在疫情爆發初期所給的說明書內容資訊不足且前後不一，導致各個收到檢測試劑的實驗室無所遵循，而當時依錯誤的說明書指示所做出的檢驗結果，用現在的標準顯然「不可信任」，必定存在為數可觀的「偽陽性」或「偽陰性」的問題。因此去年年初爆發疫情時的染疫人數勢必需要調整，不過由於為時已久，當時的檢體不見得有留到現在，因此去年年初的「實際染疫人數」已不可考。

甚至於CDC後來為允許各實驗室研發試劑而公布的「試劑製作說明」也有類似問題。如果依照該說明研發檢驗試劑，該試劑的準確度也不高。CDC發現試劑有設計瑕疵及使用問題後，已將有問題的試劑及說明書全面下架，不再使用。

事實上，從疫情爆發至今，「檢測新冠病毒」的方法就是在一團混亂中漸漸步上正軌。疫情爆發一開始，不只試劑說明書錯誤導致「偽陽性」或「偽陰性」的疑慮，還有檢驗量能不足，導致許多染疫者或懷疑自己染疫者無法接受檢驗的問題。凡此種種，皆使多數公衛專家認為，現有疫情爆發之初的染疫人數統計，可信度不高。

不過，經過一整年不斷調整，以及疫苗成功問世，疫情發展中後期階段的統計數據就比較可信。現在由於超過60%民眾至少接種了一劑疫苗，還需要檢測病毒的人數已大幅下降，全國各大實驗室都有能力消化這些待驗檢體。而且檢測方式已大幅改善，基本不太會再出現「偽陽性」或「偽陰性」的問題，使政府已可有效控制疫情。

疫情 檢測 CDC

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