我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

聯航大手筆 鼓勵打疫苗「中獎任你飛」

編譯林梅婕╱綜合24日電

全國新冠肺炎疫苗接種率持續下滑，地方政府和民間企業紛紛推出鼓勵疫苗接種的刺激方案；聯合航空(United Airlines)24日就推出一項抽獎計畫，藉此鼓勵乘客接種疫苗，中獎者將獲得兩張來回機票，地點和艙位等級都可任選；俄亥俄州政府也推出類似的抽獎活動，完成疫苗接種者有機會獲得100萬元獎金。

根據聯航執行長柯比(Scott Kirby)的聲明：「能夠協助刺激提升疫苗接種率，我們感到非常光榮；我們也感謝疫苗的研發，讓愈來愈多地點陸續開放旅行，所以我們很興奮地告訴大家，現在又多一個接種疫苗的理由了。」

不過欲參加「中獎任你飛」(Your Shot To Fly)計畫也有些限制，參加抽獎的人必須是聯航MileagePlus的會員，且年滿18歲。

即日起至6月22日，到聯航官網或下載手機應用程式，將疫苗接種證明上傳即可參加，還不是會員的民眾也可先加入會員再參加活動；聯航預計6月底前抽出30組人選，並在7月1日公布五組大獎名單。

俄州完成接種者有機會拿百萬獎金

俄州也推出「打疫苗抽百萬」(Vax-a-million)獎勵計畫，贏家若為成年人將得到100萬元獎金，未成年則可獲得免費全額大學獎學金；據州長德懷恩(Mike DeWine)24日表示，目前已累積近280萬人參加。

自該計畫推出後全州的疫苗接種率短時間內迅速攀升，尤其16歲至17歲的未成年最多人登記，接種量暴增94%；其次為20歲至49歲，增加55%；18歲至19歲也增加46%。

德懷恩說：「我們看到各族群登記接種的人數都有相當明顯的成長，這是非常好的事。」

贏家將在26日晚間透過當地電視節目Cash Explosion宣布，活動還會持續四周，而每周三都會宣布獲獎得主名單。

俄州公衛廳廳長史黛芬妮·麥克勞德(Stephanie McCloud)表示，利用激勵計畫刺激民眾接種疫苗是「有必要的」，截至24日該州至少有510萬人著手安排第一劑疫苗接種。

賓州恢復失業金申請者得先找工作

賓州勞工廳代理廳長珍妮佛·貝瑞爾(Jennifer Berrier)在聽證會上表示，7月起將恢復領取失業補助金的其中一項限制，要求申請民眾必須在一周前開始找工作。

貝瑞爾也指出，9月起還會恢復要求申請民眾登記工作職位，當初這項申請條件在疫情期間被賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)暫時移除。

由共和黨佔多數的州議會近日不斷向州長呼籲恢復失業補助金的申請條件，該州共和黨州眾議員埃克(Torrin Ecker)還曾向貝瑞爾要求，應提前在7月前將申請條件恢復。

疫苗 俄亥俄州 賓州

上一則

密州長餐廳群聚被抓包 道歉後解禁平眾怒

下一則

疫苗打起來、疫情續降溫 確診、病歿雙創新低

延伸閱讀

美學者：中國大陸藉疫苗偷渡政治 台灣拒絕合理

美學者：中國大陸藉疫苗偷渡政治 台灣拒絕合理
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
南加內陸兩縣居民接種疫苗比例近半

南加內陸兩縣居民接種疫苗比例近半
聖地牙哥縣鼓勵年輕人打疫苗 舉辦接種疫苗視頻賽事

聖地牙哥縣鼓勵年輕人打疫苗 舉辦接種疫苗視頻賽事

熱門新聞

世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡