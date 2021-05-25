聯航大手筆 鼓勵打疫苗「中獎任你飛」

全國新冠肺炎疫苗 接種率持續下滑，地方政府和民間企業紛紛推出鼓勵疫苗接種的刺激方案；聯合航空(United Airlines)24日就推出一項抽獎計畫，藉此鼓勵乘客接種疫苗，中獎者將獲得兩張來回機票，地點和艙位等級都可任選；俄亥俄州 政府也推出類似的抽獎活動，完成疫苗接種者有機會獲得100萬元獎金。

根據聯航執行長柯比(Scott Kirby)的聲明：「能夠協助刺激提升疫苗接種率，我們感到非常光榮；我們也感謝疫苗的研發，讓愈來愈多地點陸續開放旅行，所以我們很興奮地告訴大家，現在又多一個接種疫苗的理由了。」

不過欲參加「中獎任你飛」(Your Shot To Fly)計畫也有些限制，參加抽獎的人必須是聯航MileagePlus的會員，且年滿18歲。

即日起至6月22日，到聯航官網或下載手機應用程式，將疫苗接種證明上傳即可參加，還不是會員的民眾也可先加入會員再參加活動；聯航預計6月底前抽出30組人選，並在7月1日公布五組大獎名單。

俄州完成接種者有機會拿百萬獎金

俄州也推出「打疫苗抽百萬」(Vax-a-million)獎勵計畫，贏家若為成年人將得到100萬元獎金，未成年則可獲得免費全額大學獎學金；據州長德懷恩(Mike DeWine)24日表示，目前已累積近280萬人參加。

自該計畫推出後全州的疫苗接種率短時間內迅速攀升，尤其16歲至17歲的未成年最多人登記，接種量暴增94%；其次為20歲至49歲，增加55%；18歲至19歲也增加46%。

德懷恩說：「我們看到各族群登記接種的人數都有相當明顯的成長，這是非常好的事。」

贏家將在26日晚間透過當地電視節目Cash Explosion宣布，活動還會持續四周，而每周三都會宣布獲獎得主名單。

俄州公衛廳廳長史黛芬妮·麥克勞德(Stephanie McCloud)表示，利用激勵計畫刺激民眾接種疫苗是「有必要的」，截至24日該州至少有510萬人著手安排第一劑疫苗接種。

賓州 恢復失業金申請者得先找工作

賓州勞工廳代理廳長珍妮佛·貝瑞爾(Jennifer Berrier)在聽證會上表示，7月起將恢復領取失業補助金的其中一項限制，要求申請民眾必須在一周前開始找工作。

貝瑞爾也指出，9月起還會恢復要求申請民眾登記工作職位，當初這項申請條件在疫情期間被賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)暫時移除。

由共和黨佔多數的州議會近日不斷向州長呼籲恢復失業補助金的申請條件，該州共和黨州眾議員埃克(Torrin Ecker)還曾向貝瑞爾要求，應提前在7月前將申請條件恢復。