密州長餐廳群聚被抓包 道歉後解禁平眾怒

密西根州長惠特默(左四)日前與友人聚會違反己所定的防疫規定，被抓包後出面道歉，並重修法規。(取自臉書)

民主黨 籍密西根州州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)22日被發現在一家餐廳與多名友人群聚，現場聚集超過10人，顯然違反自己設下的防疫 規定，被抓包後遭到輿論痛批；惠特默即刻於23日道歉，並在24日宣布廢除室內用餐限制，以平息外界怒火。

密西根州府24日宣布，不再限制室內用要餐維持一桌六人以下，餐桌之間也不再需要保持六呎安全距離，所有規定將於6月1日起生效；惠特默上周就曾表示，預計6月1日會放寬室內用餐的容客率，但當時並沒有細說是否修改其他規定。

據保守派媒體Breitbart報導，22日當天惠特默在東蘭馨市(East Lansing)一家餐廳與多達12名友人併桌用餐；據稱現場惠特默一名友人拍下照片後上傳至個人社群媒體，照片裡還有惠特默的幕僚長崔西雅·福斯特(Tricia Foster)。

惠特默州長在民主黨主政的州中，為防疫採取鐵腕積極的封鎖措施，遭到共和黨及右派的猛烈反對，甚至出現要綁架她洩恨的行動，最後被聯邦破獲。

惠特默23日在聲明中表示：「目前正值疫情 期間，我也承諾會遵守公共衛生安全的守則。昨天我到餐廳參加友人的聚會時，因為與會人數不斷增加，桌子才都併在一起，但我們都已完成疫苗接種，所以才沒有多想。」

「不過現在回想起來，我當時應該更謹慎。我是個人，我會犯錯，我也會道歉。」

密西根州長惠特默日前與友人聚會違反己所定的防疫規定，被抓包後出面道歉，並重修法規。(美聯社)

根據密州衛生廳15日發布的防疫規定，室內用餐的人數不可超過六人，且每桌之間需間隔六呎的安全距離。

保守派組織Michigan Freedom Fund執行主任薩克斯(Tori Sachs)對惠特默提出強力譴責，他說：「當所有人被強迫遵守規定時，只有惠特默可以持續忽視自己訂的可笑規矩。」

自去年秋天第二波疫情爆發後，惠特默政府就勒令全州餐館禁止室內用餐75天，直到今年2月1日恢復部分室內用餐，將餐廳室內的容客率放寬至25%，3月5日才又將容客率提升至50%。

密州共和黨發言人古德曼(Ted Goodman)批評，惠特默一邊希望民眾對她網開一面，卻又一邊對違反規定的商家開罰，「她的規定旨在約束別人，而不是自己」。