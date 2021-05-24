CDC：完全接種者免再篩檢 就算又染疫無重症風險

隨著疫情大幅和緩，疫苗接種普及，CDC公共官員表示，若己完全接種者，無須再做檢測，也不要擔心碰到已確診的人。圖為紐約州長島13歲少年畢許普上周接受第一劑輝瑞疫苗。(美聯社)

由於新冠疫苗 奏效，聯邦疾病防治中心(CDC )發布最新建議，放寬完成疫苗接種民眾配戴口罩的防疫要求，這條指南廣獲矚目，但其實CDC還有另條重大指南：民眾完成接種，大致上便可以不必再做新冠病毒檢測 ，即便碰到其他人感染病毒，也是不須再做檢測。

美聯社23日報導，CDC指完成疫苗接種民眾就算碰到感染病毒的人，也不必再去檢測，代表抗疫已進入全新階段，在此之前一年，檢測是對抗新冠病毒的主要武器。目前疫苗成為抗疫重心，讓染疫住院及病殁人數大幅減少。

專家指出，CDC檢疫新指南也反映出新的現況，也就是近半數國人已接種至少一劑疫苗，完全接種者也接近40%。

耶魯大學公衛專家帕爾蒂爾(A. David Paltiel)去年還提倡在全國大專院校進行檢疫，但他目前表示，公衛界可以質疑檢疫的好處是否大於代價了，檢疫造成太多生活中斷、紊亂，而臨床或公衛益處又很少。

雖說民眾完成接種還是可能感染新冠病毒，但碰到重症的風險幾乎沒有；而檢疫若呈陽性，會造成工作、家庭生活及求學中斷，比如隔離及封城，引發專家認定為沒必要的憂慮。

其他公衛專家認為，CDC突然改變戴口罩及檢測的要求，釋出訊息是新冠疫情不再是重大威脅，忽視美國每天仍傳出近3萬人確診。

哈佛大學米納(Michael Mina)博士認為，逾六成國人仍未完成接種，所以對無症狀者進行檢測仍有必要，尤其是身處第一線、必須與大眾接觸的人。

CDC主任瓦倫斯基表示，更新戴口罩及檢疫指南，是根據研究成果，認為疫苗就防疫而言，威力卓著，對各年齡層及背景的國民都一樣。接種過疫苗的人就算再感染新冠，病情往往較輕微，發病期更短，也較不會傳染給別人。

瓦倫斯基表示，據此CDC才認為，接種完成的人大致不必再做職場新冠篩檢。

但疫苗接種完成者得免檢測，也面臨跟要不要戴口罩一樣的困境，就是很難判定誰已接種而誰還沒有。