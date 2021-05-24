疫苗接種穩定 全美確診新病例 一年來新低

隨著疫情大幅和緩，疫苗接種普及，CDC公共官員表示，若己完全接種者，無須再做檢測，也不要擔心碰到已確診的人。圖為在加州聖塔安娜市的輝瑞疫苗接種站。(美聯社)

全美各州的新冠肺炎新增確診病例持續減少，平均新病例和病歿人數降至約一年以來未見的新低。

聯邦疾病防治中心(CDC )23日數據顯示，全美各州滾動七天平均新增病例降至2萬4315例，為去年6月15日以來新低，當時每周平均出現2萬3304個新病例。

此外，全美各州的檢驗確診率17日低於3%，這不僅是CDC自去年3月起追蹤紀錄以來首見的低點，且上周平日的檢驗確診率都不及3%。

病歿人數緩步減少，滾動的七天每日平均病歿數15日降至約500人，並於19、20日再降；CDC數據顯示，上次出現此情況是去年3月31日。

健康照護體系匱乏的情況緩解，CDC通報上周的七天平均住院人數為3198人，同比前一周減少15%，且比1月初高峰時少逾80%。

23日是CDC宣布完成疫苗 接種者可在多數情況下不戴口罩後第10日，新增確診持續下降，疫苗接種穩定取得進展，讓專家對於疫情 趨緩的情況逐漸樂觀。

「每日新增確診人數仍多，儘管還沒降至1萬人以下，那是因為各地篩檢量大。」聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說：「目前染疫者較年輕且強壯，足以對抗病毒，高危險族群已接種疫苗，約85%的65歲以上長者已完成接種；截至6月，或許能達成每天每10萬人中僅一人確診的低標。」

CDC 23日數據顯示，全美人口已有49.2%、1億6330萬9414人至少接種一劑疫苗，另有39.2%、1億3001萬4175人完成疫苗接種，其中58.2%成人至少接種一劑疫苗，46.4%成人完成疫苗接種。

拜登政府預料將於本周宣布，近半數成人已完成疫苗接種。

疫情趨緩賦予人們希望，許多美國人計畫旅遊、前往海灘，或在夏季與親友相聚，這也是經濟復甦及人們生活逐漸恢復正常的最新指標。