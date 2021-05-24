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少數不良反應 已打疫苗年輕人出現心肌炎

編譯林育正／綜合23日電

有極少數青少年在接種新冠疫苗後出現心肌炎症狀，聯邦疾病防治中心(CDC)已介入調查。

CDC疫苗安全小組表示症狀為心肌炎(myocarditis)，目前仍在調查是否與疫苗有直接關係。目前CDC已發布相關指南，要求醫師注意青少年接種者罕見心臟症狀。

紐約表維醫學中心(Bellevue Hospital Center)的感染疾病專家席琳‧古德(Celine Gounder)表示：「這可能僅是巧合個案，畢竟有接種疫苗的人數眾多。」

在這些少數個案中，青少年與年輕人在接種第二劑莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)疫苗四天後出現症狀，且男性多於女性。疫苗安全小組表示：「多數個案症狀輕微，仍在進行後續調查」

不過專家表示，與新冠肺炎症狀相比，心肌炎的症狀仍屬輕微，而且感染新冠肺炎，也可能造成心肌炎。平時心肌炎並不算太常見，平均每10萬人僅有約10至20位患者；心肌炎患者會出現疲憊、胸痛、心律不整和心臟停止等症狀。也有許多人症狀輕微，未被診斷。

根據CDC，目前接種疫苗後出現心肌炎的案例數，未多於平時發生的數量。但疫苗安全小組的成員，仍表示有必要向藥廠回報，但目前CDC尚未明確指出患者詳細年齡。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本月稍早，將疫苗接種年齡放寬至12到15歲。

在5月14日，CDC警示臨床醫師心肌炎可能與疫苗有關聯；華盛頓州、俄勒岡州和加州衛生廳，也對急診醫師和心臟科醫師進行通知。目前則有七例的個案研究，遞交給「兒科」(Pediatrics)期刊審查。

美國兒科學會感染病委員會主席伊芳.瑪多納多(Yvonne Maldonado)說：「我們期待看到更多相關資料，才得以了解心肌炎為疫苗造成或是偶然。同時，若疫苗注射後身體出現任何狀況，兒科醫生的回報將非常重要。」

疫苗 CDC 新冠肺炎

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