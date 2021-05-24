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台新增本土590例確診 總計9天破3千例

甘肅馬拉松／看手機認出父吐白沫遇難 她5點質問要真相

手腳發燙、心跳飆速 新冠康復者仍在受苦

編譯陳韻涵／綜合23日電

54歲的聖地牙哥護士珍妮佛‧明哈斯(Jennifer Minhas)去年3月確診新冠肺炎後，出現多種謎樣症狀，不僅頭暈、頭痛且在變換姿勢時心跳加速，經過數月才釐清這是罕見的「姿勢體位性心博過速症候群」(Posture Orthstatic Tachycardia Syndrome，簡稱POTS)；此罕見疾病過去受到輕忽，而今越來越多新冠病人康復後為此所苦。

54歲的聖地牙哥護士表示，她特別疲憊，尤其是從躺著起身站立時感到頭暈目眩；她說，當我想要起身做三明治，心跳會飆上120；一般成人的正常心跳介於每分鐘60到100下之間。

醫師替她安排多項檢測，結果全都正常，排除心臟病的可能。

在此期間，明哈斯出現其他怪異的症狀，她說：「我會在半夜時分因為手腳發燙而驚醒，當我彎下身看雙腳，發現雙腳紅通通。」

此外，她還感到胸悶、頭昏腦脹，有時情況嚴重到她記不得手機的四位數密碼。

與時更迭，她的症狀嚴重到她不得不暫停工作。她說：「我通常是很活躍的，我打網球且上健身房。」但所有活動都因為查不出病因的苦痛而暫停。

她的醫師起初認為是焦慮，但她不相信且持續尋找答案；幾個月後終於有了進展，聖地牙哥加大(UCSD)一群心臟病科醫師研判明哈斯罹患「姿勢體位性心博過速症候群」(POTS)，一種血液循環失調症。

越來越多從新冠肺炎中痊癒的病患發現病情未明顯改善，即「新冠長期症狀」，而在這群人當中有許多女性如明哈斯般確診POTS。

醫師告訴明哈斯，許多人和她一樣，從新冠肺炎康復後，神經系統導致病人在起身站立時心跳加速，這是典型的血液循環失調症。

POTS屬於一種自主神經機能障礙，這部分的神經系統負責呼吸、心跳、血壓和消化等自主功能。

約翰霍普金斯大學(JHU)POTS專家鄭泰(Tae Chung，音譯)表示，此罕見疾病的症狀容易被輕忽，就連醫學界對POTS也不熟。

聖地牙哥 新冠肺炎 心臟病

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