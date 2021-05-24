鼓勵更多人接種 沒想到疫苗浪費率變更高

隨著疫情大幅和緩，疫苗接種普及，CDC公共官員表示，若己完全接種者，無須再做檢測，也不要擔心碰到已確診的人，專家預測檢驗人數也會減少 。(美聯社)

新冠疫苗 最早運抵全美各地衛生主管機關時，官員呼籲民眾踴躍接種，避免疫苗乏人問津或浪費；如今，疫苗供應量充足，需求量卻已減少，聯邦疾病防治中心(CDC)在最新建議指南中說，很重要的是，現在疫苗提供單位不要錯失任何機會，為符合接種疫苗資格的民眾施打。

許多醫護工作人員及州政府官員先前曾說，鼓勵民眾施打疫苗應該是第一優先，而不是確保已經開封的每一劑疫苗都能派上用場。

密西西比州衛生廳長杜布斯(Thomas Dobbs)說，如果發現有人需要打疫苗，應該馬上使用手邊現有的疫苗，「但我們知道，我們目前的處境是會有一些不可避免的浪費情形」。

為了觸及還沒接種疫苗的民眾，主管機關計畫把疫苗送到規模較小的地點，例如醫師辦公室或臨時診所。與先前某個地點一天當中可施打數十萬劑疫苗的目標不同，這些小規模地點可能一天只為十名民眾或十名以下民眾打疫苗。在這種情況下，適合大型接種站的大量數目疫苗包裝，到了小型診所就可能造成浪費。

美國核准緊急授權使用的輝銳(Pfizer)、莫德納 (Moderna)及嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗，處理、儲藏、退冰程序及失打期間的要求各有不同；一般而言，藥瓶裡裝了越多劑疫苗，造成浪費的機率便相對提高。

以嬌生疫苗為例，一個藥瓶裡便裝有五劑疫苗，輝瑞藥瓶裡則雙有六劑。莫德納藥瓶則裝了十劑，上個月獲准可以在藥瓶中最多裝入15劑。

莫德納藥瓶一旦拆封，疫苗就必須在12小時內用完。輝瑞疫苗則是拆封後6小時內必須用完。嬌生疫苗視保存狀況不同，拆封之後可在2小時至6小時之間用完。

輝瑞藥廠發言人說，從本月底開始，將以數量較少的六劑藥瓶包裝出貨。

CDC指出，希望所有出貨的疫苗當中，遭到浪費的比例能夠控制在2%以下。根據絕大多數州的疫苗使用通報，疫苗浪費比例都在2%以下；截至5月20日，全美疫苗浪費比例則在0.4%左右。