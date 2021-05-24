我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

甘肅馬拉松／看手機認出父吐白沫遇難 她5點質問要真相

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

記者顏伶如╱綜合報導
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

白宮醫療顧問、全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，他並不相信新冠病毒源於自然界；他表示，中國面臨越來越多透明化壓力，對於新冠病毒起源究竟為何，應該展開調查。這是佛奇首次鬆口有關新冠病毒起源要調查的最新說法。

在事實真相核查網站「政治真相」(PolitiFact)11日舉行的「美利堅事實合眾國：真相查核節」(United Facts of America: A Festival of Fact-Checking)座談會上，接受「政治真相」主編桑德斯(Katie Sanders)提問是否相信新冠病毒源於自然界時回答：「並不相信。」

佛奇說，並沒有被新冠病毒源於自然界的說法給說服，「我覺得我們應該持續調查中國發生了什麼事，直到我們可以盡力查出到底發生了什麼事情」。

他表示，曾經對新冠病毒起源進行調查的調查員說，病毒可能來自動物宿主，讓人類遭到感染，「不過也可能是其他原因，我們需要了解」。

佛奇表示：「這就是為何我會說，我絕對支持追究病毒起源的任何調查。」

每日郵報報導，佛奇在這場座談會上的談話，本來並未受到媒體太多注意，但周末期間隨著白宮再度呼籲對新冠病毒起源展開獨立且透明化調查，成為媒體報導焦點。

除了佛奇外，現任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)19日在國會聽證時表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在上周白宮記者會上也表示對新冠病毒起源要有公開透明的說法。

中科院武漢病毒所。(Getty Images)
中科院武漢病毒所。(Getty Images)

另外，華爾街日報23日報導，先前未曝光的美國情報單位報告指出，武漢病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)三名研究人員2019年11月生病，狀況嚴重到必須就醫，讓外界要求調查新冠病毒起源的呼聲更強，希望透過更完整的調查，釐清病毒是否從實驗室外洩。

前總統川普任期進入倒數階段的尾聲，國務院公布報告指出，多名武漢實驗室研究人員2019年秋季生病，出現症況與感染新冠病毒及普通的季節疾病都有類似之處。

國務院公布武漢實驗室研究員生病人數、發病時間及就醫情形的時間點，剛好是世界衛生組織(WHO)開會時間，當時將在會中決定新冠病毒起源調查行動的下一個階段目標。

許多流行病學家及病毒學家認為，造成這波全球疫情的新冠病毒(SARS-CoV-2)，大約是在2019年11月於武漢出現。根據北京方面說法，第一個確診案例是一名男子，發病時間是2019年12月8日。對於研究人員進行的蝙蝠冠狀病毒研究，武漢病毒研究所並未公布原始檔案資料、安全登記表及實驗室紀錄等系節。

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒...
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇 武漢 白宮記者會

上一則

任務結束 駐防國會山莊4個月 國民兵即起撤離

下一則

凍雨、冰雹突襲 甘肅越野馬拉松21死

延伸閱讀

甘迺迪中心榮譽獎頒獎 典禮縮小規模 佛奇現身

甘迺迪中心榮譽獎頒獎 典禮縮小規模 佛奇現身
德州禁地方機關強迫戴口罩 佛奇：美國人誤讀新指引

德州禁地方機關強迫戴口罩 佛奇：美國人誤讀新指引
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
美每日確診不到4萬 佛奇：可考慮放寬室內不戴口罩

美每日確診不到4萬 佛奇：可考慮放寬室內不戴口罩

熱門新聞

據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？