佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

白宮醫療顧問、全國過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇 (Anthony Fauci)表示，他並不相信新冠病毒源於自然界；他表示，中國面臨越來越多透明化壓力，對於新冠病毒起源究竟為何，應該展開調查。這是佛奇首次鬆口有關新冠病毒起源要調查的最新說法。

在事實真相核查網站「政治真相」(PolitiFact)11日舉行的「美利堅事實合眾國：真相查核節」(United Facts of America: A Festival of Fact-Checking)座談會上，接受「政治真相」主編桑德斯(Katie Sanders)提問是否相信新冠病毒源於自然界時回答：「並不相信。」

佛奇說，並沒有被新冠病毒源於自然界的說法給說服，「我覺得我們應該持續調查中國發生了什麼事，直到我們可以盡力查出到底發生了什麼事情」。

他表示，曾經對新冠病毒起源進行調查的調查員說，病毒可能來自動物宿主，讓人類遭到感染，「不過也可能是其他原因，我們需要了解」。

佛奇表示：「這就是為何我會說，我絕對支持追究病毒起源的任何調查。」

每日郵報報導，佛奇在這場座談會上的談話，本來並未受到媒體太多注意，但周末期間隨著白宮再度呼籲對新冠病毒起源展開獨立且透明化調查，成為媒體報導焦點。

除了佛奇外，現任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)19日在國會聽證時表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在上周白宮記者會 上也表示對新冠病毒起源要有公開透明的說法。

中科院武漢病毒所。(Getty Images)

另外，華爾街日報23日報導，先前未曝光的美國情報單位報告指出，武漢 病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)三名研究人員2019年11月生病，狀況嚴重到必須就醫，讓外界要求調查新冠病毒起源的呼聲更強，希望透過更完整的調查，釐清病毒是否從實驗室外洩。

前總統川普任期進入倒數階段的尾聲，國務院公布報告指出，多名武漢實驗室研究人員2019年秋季生病，出現症況與感染新冠病毒及普通的季節疾病都有類似之處。

國務院公布武漢實驗室研究員生病人數、發病時間及就醫情形的時間點，剛好是世界衛生組織(WHO)開會時間，當時將在會中決定新冠病毒起源調查行動的下一個階段目標。

許多流行病學家及病毒學家認為，造成這波全球疫情的新冠病毒(SARS-CoV-2)，大約是在2019年11月於武漢出現。根據北京方面說法，第一個確診案例是一名男子，發病時間是2019年12月8日。對於研究人員進行的蝙蝠冠狀病毒研究，武漢病毒研究所並未公布原始檔案資料、安全登記表及實驗室紀錄等系節。