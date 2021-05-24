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甘肅馬拉松／看手機認出父吐白沫遇難 她5點質問要真相

凍雨、冰雹突襲 甘肅越野馬拉松21死

記者羅印冲、賴錦宏╱綜合報導
甘肅白銀市22日舉行山地馬拉松期間遭遇凍雨等極端天氣，造成21人遇難，包括中國「超馬」領軍者梁晶。圖為救援人員抬著擔架前往救援。(路透)
甘肅白銀市22日舉行山地馬拉松期間遭遇凍雨等極端天氣，造成21人遇難，包括中國「超馬」領軍者梁晶。圖為救援人員抬著擔架前往救援。(路透)

應變缺失引眾怒 白銀市長道歉

中國甘肅白銀市一場山地馬拉松賽，因22日遭遇極端天氣，造成21人遇難，其中包括有「中國超馬第一人」之稱的梁晶。賽事組委因應急預案缺失，引發公眾憤怒。山地馬拉松主辦方、甘肅白銀市長張旭晨出面道歉，當地官方已對事件責任和原因展開深入調查。

據封面新聞等中國媒體報導，在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區舉行的山地馬拉松百公里越野賽，22日上午鳴槍開跑，共有近萬人參加比賽和健康跑，其中172名參賽人員參加了百公里越野賽，跑者多身穿T恤和短褲。

比賽進行到中午，百公里越野賽高海拔賽段20公里到31公里處突遭災害天氣，短時內局部地區突降冰雹、凍雨並伴有大風，氣溫驟降。

甘肅消防救援人員在白銀景泰馬拉松事故現場進行救援。( 中新社發甘肅消防供圖)
甘肅消防救援人員在白銀景泰馬拉松事故現場進行救援。( 中新社發甘肅消防供圖)

風強雨急、泥石流 救援困難

另據報導，事故原因出在極端天氣上，並指21日的天氣預報，都沒能預報出來第二天的極端天氣。在22日當天11時42分，甘肅省氣象局官方微博發布短期天氣預報：「受冷空氣影響，全省大部氣溫繼續下降，河西五市及白銀、慶平、平涼三市和蘭州市北部有5-6級西北風，陣風7級。」

當天中午12時12分，有參賽者發布求助視訊，表示當時已有多人失溫嚴重，失去意識，主辦方立即安排救援。下午2時左右，到達賽段發現雨急風大並伴有冰雹、凍雨以及有泥石流的現象，救援難度增大，立即停賽並全力搜救。

有參賽者表示，比賽期間，發現自己十隻手指凍到沒有感覺，出現失溫，幸好在撤到山腰時遇上救援隊，並跟隨指示到一間小木屋等候。「撤下來的選手們說，看到路邊躺着的人，有心無力，沒辦法幫助他們，自己都保不住自己」。

據參賽者說，出現極端天氣的路程也是最艱難的路段，很多路段都非常陡，選手需要手腳並用往上爬，連摩托車都上不去，車也開不上去。

救援人員在事發區域展開搜救。(新華社)
救援人員在事發區域展開搜救。(新華社)

保暖毯被撕成碎片 人昏迷口吐白沫

據參賽者在微信聊天群裡說，由於風太大，他們的保暖毯都被撕成碎片。氣溫驟降讓許多跑者患上體溫過低，在大風和暴雨中迷路。還有幾個人昏迷，口吐白沫。

失溫是指在惡劣天氣等情況下人體熱量流失大於熱量補給，從而造成大腦和軀幹內的心、肺等維持生命的主要器官溫度降低，並產生一系列寒顫、迷茫、心肺功能衰竭等症狀，甚至最終造成死亡的病症。

中國甘肅白銀市一場山地馬拉松賽23日因遭遇極端天氣，造成21人遇難，包括有「中國...
中國甘肅白銀市一場山地馬拉松賽23日因遭遇極端天氣，造成21人遇難，包括有「中國超馬第一人」之稱的梁晶。(Getty Images)

封面新聞引述業內人士表示，這次凍死的都是高手，包括中國越野馬拉松頂尖好手梁晶、中國跑圈名人曹朋飛以及中國殘運會冠軍黃關軍等人。

今年31歲的梁晶曾在2014年10月濟南12小時超馬比賽中，以149.5公里打破中國全國紀錄，首次奪得超馬冠軍。2015年1月，首屆香港12小時超馬比賽，梁晶以139公里的成績奪冠。

黃關軍的好友得知其遇難消息後向媒體哭訴：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」

據中國官方媒體報導，在熱成像無人機、雷達探測器和拆除設備的協助下，官方啟動了大規模救援行動，並派出了1200多名救援人員。

甘肅白銀市長張旭晨23日上午8時(當地時間)通報稱，共172人參加山地馬拉松，共搜救接回參賽人員151人，21人被尋回時已經死亡。其中8人輕傷，在醫院接受救治。

張旭晨表示，該事件是一起因局部天氣突變發生的公共安全事件，當地官方已成立事件調查組，對事件原因深入調查。張旭晨說，「作為賽事主辦方，我們深感內疚和自責」。

目前，外界正在檢討賽事組織者的責任。該賽事提供的強制裝備列表裡，並沒有涉及到足夠的保暖裝備，引發公眾對主辦方缺乏應急計畫的質疑和不滿。

他們質問主辦方「為何不看天氣預報，做風險評估」；有網友認為，「這完全是一場人禍」。

中國甘肅白銀市一場山地馬拉松賽23日因遭遇極端天氣，造成21人遇難，一百多人獲救...
中國甘肅白銀市一場山地馬拉松賽23日因遭遇極端天氣，造成21人遇難，一百多人獲救。圖為在景泰縣的醫院接受失溫搶救的越野馬拉松運動員。(路透)

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