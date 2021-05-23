台321+400疫情惡化 冒出「校正回歸」吵翻天

三級警戒首個周末 雙北民眾「自主封城」，三級警戒之後第一個周末，台北東區信義商圈人車稀疏，宛如一座空城。(記者林俊良／攝影)

過去一年防堵新冠肺炎成效卓著的台灣 ，5月中起因本土病例顯著增加，疫情 也逐漸惡化；在全台疫情警戒提升至三級後，22日公布本土新增案例321例、境外移入2例，新增死亡2例；但這是在政府疫情指揮中心宣稱用「校正回歸」方式，將400例本土個案，「回歸」到5月16日至21日後，才得到的案例統計數字。

3級警戒首個周末 四處空城

22日是全台疫情警戒自19日升至第三級後的第一個周末假日，全台多數民眾繼續配合各級政府呼籲居家避疫，非必要就不出門，整個台灣宛如全球去年疫情散播時四處空城的景況。

台灣因採取嚴格的隔離政策，去年一年成功將新冠病毒確診人數控制在一千餘例，相當長時間維持每日零確診，是全球公認的防疫模範生；但5月起從華航機師確診到台北市萬華區茶藝館出現防疫破口後，開始引爆確診病例。

台灣已經連續八天每日本土病例破百，累增超過2000例，22日稍早就傳出確診人數可能超過700多人，較前一日312例暴增二倍以上；不過，台疫情指揮中心後來使用「校正回歸」一詞，宣布新增本土確診321例，另有400例經「校正回歸」，分別計算到先前幾日。

7天累計2365人 連6天破300人

根據校正回歸後統計，自5月16日起本土病例增加，7天累計2365人，以5月17日單日406例最高，此後連六天每天病例數破300人。

衛福部長兼疫情指揮中心指揮官陳時中 解釋，三天前發現各地醫療院所通報採檢數量與檢驗結果不一致，加上簡化通報流程後突然增加1萬4000多筆通報數，清查後發現多出400件確診：由於過去以PCR結果出爐為確診日，礙於如此無法確定確切日期，於是依過往經驗，以採檢後約二到三天結果出爐作為確診日，後續還有少數案例會陸續校正回歸。

陳時中說，400例已回歸到之前日期，若有媒體報導新增721例，並不正確。

陳時中：應該是掀牌 怎是蓋牌

「校正回歸」此詞一出，引起網友熱議政府是否「蓋牌」？台調查局指示外勤處站加強蒐報；此舉遭國民黨立委賴士葆、陳玉珍批評說，調查局若真查辦，就是現代版的白色恐怖，「這個政府瘋了，人民還有針對公共議題、政策提出合理質疑的言論自由嗎？」

陳時中對「蓋牌」說表示，400例校正回歸，應該是「掀牌」怎麼會是「蓋牌」？「我也不知道有這個四百例，如果我知道就跟大家講了」。

雙北各自公布確診數 高過中央

不過，確診人數最多的台北市與新北市，對「校正回歸」的數字並不埋單；台北市長柯文哲22日公布北市新增本土269案，新北市長侯友宜則公布新北384案，合計653案，遠超過中央公布全國總數。

柯文哲說，從採檢到中央公布本就有時間差，疫情爆發更加嚴重，現行制度無法真實反映快速變動現況。

22日新增321例中，162例男性、159例女性，介於未滿5歲至90多歲，發病日與採檢日於5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，185例男性、215例女性，介於未滿5歲至90多歲，發病日與採檢日介於5月7日至5月20日。

個案分布以新北市384例最多，其中板橋區103例；其次為北市269例，萬華區有174例最多，其他包括桃園市20例，台中市11例，基隆市9例，屏東縣5例，彰化縣及高雄市各4例，宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例，新竹縣2例，台南市、苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

確診案例激增，也擠壓醫療量能；雙北市病房調度吃緊，22日僅剩255間專責病房，負壓隔離病房38間，陳時中要求所有醫院的專責病房必須在周一以前開設。