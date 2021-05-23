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台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

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專家：新冠進入社區 台灣已沒有回頭路

記者蕭羽耘、謝承恩／台北報導
全台灣的防疫升為三級警戒後的首個周末，在指揮中心呼籲少出門的信心喊話下，每逢假日都人潮聚集的台北市西門町一反往常，出現罕見的一片空蕩景象。(記者潘俊宏╱攝影)
全台灣的防疫升為三級警戒後的首個周末，在指揮中心呼籲少出門的信心喊話下，每逢假日都人潮聚集的台北市西門町一反往常，出現罕見的一片空蕩景象。(記者潘俊宏╱攝影)

新冠肺炎在台灣的社區感染持續擴大，全台進入疫情三級警戒。中研院生醫所兼任研究員何美鄉22日指出：「這個病毒進到社區之後，已經沒有回頭路」，她指出，進入社區感染階段，在沒有疫苗的情況下，很難恢復以往生活，「如今疫情不可能回到本土零確診的狀態。」

22日也增加兩名死亡個案，皆為死後才確診，其中一人並無萬華區活動史，也沒有接觸確診個案。短短一周累積五名死亡，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，這一波疫情確診個案年紀偏大，重症比率高，「往往發病沒多久便忽然過世」。

陽明大學教授、前衛生署副署長張鴻仁表示，22日公布校正回歸的數字已是過去式，這些數字告訴大家，病毒先前已經炸下多大的窟窿，未來的關鍵數字，應該是要看5月28日之後，確診病例數是否快速下降，若陽性率持續在10%，又有其他傳播鏈冒出來，顯示這波疫情真的一發不可收拾。

前疾管局長蘇益仁則說，此次疫情有三關鍵性決策，一是三級警戒，但民眾自主封城；二是輕症及無症狀病例不送醫療體系，保存醫療能量；建議在疫情熱點和人多房價高的蛋黃區普篩，目前雙北的快篩只是顯現確診數字，快篩控制疫情是不夠的，最後，關乎疫情持續的仍是疫苗接種。

何美鄉指出，政府祭出管制，在沒群聚狀況下，超級傳播者出現機率較低，但本土個案仍會出現，「此時不是專注疫情多嚴峻，而是關注疫情進展到哪？」指揮中心公布的群聚關連不明病例，其實就是「沒源頭本土病例」，上周截至21日累積247例，這些確診者可給出關鍵解答。

她指出，依時序合理推論，這247人還是與萬華熱點散布相關，但傳播鏈不明顯，他們已不是第一傳播鏈。且疫調結果顯示，第一傳播鏈病例具某種流行病學與社經特徵，包含年齡高、白領階級機率偏低等。推斷這247例背後，一串無症狀感染者。

全台灣的防疫升為三級警戒後的首個周末，在指揮中心呼籲少出門的信心喊話下，每逢假日...
全台灣的防疫升為三級警戒後的首個周末，在指揮中心呼籲少出門的信心喊話下，每逢假日都人潮聚集的台北市西門町一反往常，出現罕見的一片空蕩景象。(記者潘俊宏╱攝影)

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