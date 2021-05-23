新聞評論／校正回歸掀政治攻防 重傷台CDC公信力

外界質疑「校正回歸」是疫情蓋牌，衛福部長陳時中反問，「這怎麼會是蓋牌？應該是掀牌」。(圖╱中央疫情指揮中心提供)

就在全台三級警戒的第一個周末假日，衛福部長陳時中 22日拋出「校正回歸」新詞，雖然避開平日、選在周末，卻讓輿情炸鍋，蓋牌、掀牌之爭吵翻天，短期內恐難平息，正反意見湧現，疫情 指揮中心的公信力也被打上大問號。

本土確診病例數攀升，逼近指揮中心訂定的第四級警戒標準，確診人數的升緩，將是決定防疫 下一步的重要依據。陳時中一句「校正回歸」引發政治攻防，民進黨高層感嘆，「防疫凶險，但殺最凶的不是病毒，而是政治」，問題是，究竟是誰讓防疫惹議？

指揮中心22日公布新增本土321例，卻附加400例校正回歸，讓確診標準「重新洗牌」；對於該回補到哪一天，指揮中心則是依主觀經驗決定落在「研判日」，讓數字呈現穩定趨勢，而不是一種失控狀態。

疫情升溫，每天的防疫記者會已成為許多民眾不敢錯過的「時中秀」。陳時中準時整理台灣疫情，過去總強調防疫成功必須要建立在資訊透明，但疫情大爆發後，各地確診病例如雨後春筍不斷冒出，中央資訊落後地方，蓋牌之聲早在各界窸窣流傳；還有人質疑，陳時中不是第一天才知道通報塞車，為何挑在22日才講？

先前就有人質疑，地方政府篩檢確診後必須列為隔天的病例，為何無法立刻說明？指揮中心回覆，病例公布是以記者會前完成檢驗結果為主，一旦記者會後才出爐的個案，一律列為隔天公布的病例數。

過去採檢就曾出現塞車情形，確診皆以採檢結果日作為公布依據，22日「校正回歸」一出，將確診日改為「研判日」，陳時中解釋以採檢日加上發病日研判，並回補至先前天數，等同宣布台灣確診病例的公布出現新標準。

許多人質疑蓋牌、說謊、雙標；帳面上的數字看似疫情穩定，卻埋下更大的防疫不穩定因素。

18年前，台灣面臨SARS疫情，當年就曾敗在執著「三零紀錄」，防疫必須誠實，科學講求統一標準，隨意調整標準，只會讓國人無所適從，失去民眾的信任，相信不是指揮中心所樂見。