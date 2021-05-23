柯文哲批「校正回歸」創造新詞 不如公布快篩陽性數

台北市長柯文哲說，不要創造新名詞，把很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。(台北市府提供)

台衛福部長陳時中 22日宣布「校正回歸」，雙北都有意見。台北市長柯文哲說，指揮中心的數據已不能反映真實疫情 ，他建議告訴民眾每日快篩陽性的新增個案數、大致的疫情趨勢，而不是幾天前狀況的數字，更不要創造新名詞，把很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。新北市長侯友宜說，資訊落差恐造成防疫破口，應成立「國家篩檢 隊」，共同快速篩檢。

行政院長蘇貞昌說，沒人想隱瞞疫情或隱匿確診數，而是各地篩檢能量、行政負擔吃緊，不得不遞延至前晚才報到中央；現在是一起扛責的時候，不是追究責任的時候。

柯文哲說，過去確診個案數很少，作業的時間差造成中央公布時和實際數字的差異不會太大；但疫情爆發後，指揮中心每天公布的數字已無法反映疫情現況，加上PCR核酸檢測檢體量大增、疫調過程塞車、採檢到公布的時間差愈拉愈長，校正回歸正因現行制度無法真實反映快速變動的現況。

他指出，現在確診數量多，寧可用靈敏度不高、便宜、時間快的方法檢查，堅持用PCR檢測，在公衛上恐怕不切實際；中央應用新方法每天公布疫情數目，才能精準反映疫情現況，台北市用快篩，有95%還是準的，所以知道台北市每天大概100例新增病例，22日指揮中心報的就是幾天前的數字，北市本來就知道，公布時也沒有什麼校正回歸。台北市副市長黃珊珊說，陳時中22日已答應，以後快篩陽性被承認，醫院可以透過健保模式收治。

侯友宜說，他前天致電陳時中，想了解個案數為何倍增，但陳也還在找原因；看到22日記者會說明校正回歸，才知道中央篩檢壅塞造成資訊落差。但光是新北市最高就有六天時差，他擔心造成防疫破口，不要發生確診者已被通知，但還沒到地方檢疫中心的情況，中央、地方應一起把漏洞補起來。