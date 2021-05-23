台灣陽性率走降 疫情穩了？ 恐是假性安全感

萬華剝皮寮快篩站22日有許多民眾排隊等候篩檢。指揮官陳時中指陽性率逐步下降，但專家指出，全國採檢量暴增時，確診數就算上升，陽性率仍可能下降，導致假性安全感。(記者潘俊宏／攝影)

台灣 中央流行疫情 指揮中心22日公布5月起全台每天採檢陽性率趨勢，指揮官陳時中 表示，自5月15日起陽性率逐步下降，這幾天維持在2%左右，「看起來疫情並無爆發情況。」但專家指出，陽性率的分母是檢驗量，分子是確診數，全台採檢量暴增時，確診數就算上升，陽性率仍可能走降，導致假性安全感。

全台疫情緊張，但陳時中22日指出，5月1日起，採檢陽性率以5月15日，即雙北(台北市與新北市)宣布升三級警戒那天最高，之後逐步下降，「目前暫無爆發情形，但各縣市仍有零星案例，民眾仍須提高警覺。」

蔡英文總統22日在臉書表示，採檢陽性率回穩，疫情沒有持續爆發，顯示宅在家有效。

但這樣的解讀，專家並不同意。哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床副教授李建璋指出，全台採檢量快速增加時，確診數也增加，但陽性率仍可能下降。陽明大學教授、前衛生署副署長張鴻仁表示，陽性率要作為疫情趨勢指標，前提是「該驗的人都要出來驗」，基數夠大才有意義，否則陽性率僅是參考。

李建璋分析，最近採檢量大增，分母一直擴大，雖然某些區域可能是安全的，但另外某些區域疫情的升溫，卻可能因為分母擴大而被稀釋。陽性率要用於代表潛在個案，必須有症狀、有風險的人都要接受檢驗，如果有許多人沒出來採檢，陽性率就不能代表群體中的潛在個案，而採檢的準確度也要足夠。

李建璋提醒，目前採檢站還不是很多，呼籲有症狀、有接觸史的人先出來採檢，但英國變異株傳染力非常高，四成無症狀感染者也會傳播病毒，如果只檢驗有症狀者，無症狀者還是會繼續在社區中傳播病毒，根據篩檢結果判定疫情，也會失準。

另外，李建璋建議，應以確診人數、總檢驗數、陽性率長期趨勢，並讓全台各縣市小區域都公開上述三個資訊，才能真正了解疫情發展現況。政府應把陽性率回歸到每一個最小行政區，標示後成為公開資訊，有了這個地圖，民眾才能聰明防守，高陽性率地區民眾嚴守社交隔離，低陽性率地區則可以恢復一些活動。