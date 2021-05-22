白宮基建計畫降至1.7兆 共和黨仍不買帳

拜登 總統提出目標遠大的基礎建設法案出現變數；白宮 21日下午宣布，基礎建設法案經費調降至1.7兆元，但共和黨 籍參議員對於修改後的版本仍表示失望，透露經過磋商之後仍與白宮存有「重大歧見」。

基礎建設法案的協商並未破局，但對民主黨而言，基礎建設法案前景看壞，意味著出現新挑戰，因為達成協議的時間正在流失。

拜登幕僚暫將國殤紀念日(Memorial Day)訂為協議能否達成的截止期限，各方人士對於規模2.3兆基礎建設法案及共和黨提出5680億元替代方案都沒有重大進展，紛紛提出疑慮。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，這次提議展現了白宮願意下修法案規模的態度；就在莎奇宣布的同時，內閣主要部會首長與共和黨參議員的協商持續進行。

不過，歷時約一小時的協商會後，共和黨方面很快地拒絕了白宮剛宣布的提案，並說修正後的經費還是「超過範圍太多」，難以獲得跨黨派支持。

身為共和黨參議員六人小組協商主談的西維吉尼亞州聯邦參議員雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito)透過助理發表聲明說，跟協商展開之初相比，如今雙方似乎「距離更加遙遠」。

自從拜登與共和黨主要協商成員見面，討論合作推出基礎建設計畫之後，白宮與共和黨籍參議員便一直保持對話。

本周稍早，白宮派出運輸部長、商務部長以及資深助理，到國會山莊與共和黨籍參議員見面，21日則以視訊電話商討最新進展。

美聯社報導，根據備忘錄資料，拜登政府的最新提案中，刪除了原先基礎建設法案裡的5500億計畫；備忘錄中寫道，拜登不同意共和黨方面提出讓消費者支付基礎建設計畫的構想，例如增收過路費、汽油稅(gas taxes)等費用。

白宮方面堅持維持拜登原本提議，透過對企業加稅為基礎建設計畫開闢經費來源，理由在於企業應該公平繳稅，但共和黨方面堅決反對企業加稅。

一名熟悉磋商狀況的共和黨籍助理說，白宮的新提議與原本法案其實大同小異，「進展幅度非常少」。