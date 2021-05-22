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「中國人不吃這一套」後~美防長提「高層對話」 中拒絕

記者張文馨／華盛頓報導
美國國防部長奧斯丁要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但遭拒絕，這將給高度緊張的雙邊關係再添複雜性。(路透)
美國國防部長奧斯丁要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但遭拒絕，這將給高度緊張的雙邊關係再添複雜性。(路透)

英國金融時報21日報導，美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但遭拒絕，這將給高度緊張的雙邊關係再添複雜性。

金融時報引述知情人士的說法指，奧斯丁提出包括希望和許其亮對話等三項要求，卻遭中國拒絕參與。

金融時報報導，在3月的美中外交高層阿拉斯加會談不歡而散後，拜登總統仍認為，目前印太緊張局勢正在升高，包括中國在南海與台灣附近的行動，因此奧斯丁與許其亮能溝通很重要。

「這場軍事高層對話不能為談而談。」但對於美國的要求，一名美國國防官員告訴金融時報，「中國軍方沒有回應。」

不只是奧斯丁，一名資深官員說，美國參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)從拜登擔任總統以來，也未與中方對口說上話。

原本奧斯丁計畫前往新加坡參與6月初舉行的香格里拉國防論壇，預計中國國防部長魏鳳和也會出席，不過這場論壇已因新冠疫情取消。

中國以黨領政，許其亮在中國的政治和軍事系統排序都在魏鳳和之前，金融時報報導，奧斯丁期待能直接與許其亮通話，「我們認為比較恰當的對口是軍委會副主席。」中共中央軍委會主席是習近平。

金融時報報導，中方想建立「魏鳳和對美國國防部長」的模式，但白宮有一派國安會官員反對，另一種意見認為奧斯丁可透過魏鳳和，傳達「只跟許其亮談」的訊息。

國防部前東亞事務副助理部長柯林克(Heino Klinck)表示，考慮到台灣、東海與南海情勢，加上中國對美國主要盟友如澳洲的脅迫企圖，美中明確溝通是很重要的，「我們需要對中傳達我們的紅線，因為中國已經說了她的。」

美中外交高層對話在中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪以「中國人不吃這一套」，回敬美國國務卿布林肯(Antony Blinken)的「絕不要和美國對著幹」，並在劍拔弩張的交鋒中結束。

中國 美國 奧斯丁

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