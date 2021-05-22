北韓不放棄核武 拜登遲早要嚴正面對事實

美韓高峰會的目標之一就是把北韓拉回來，走磋商之路。(歐新社)

拜登 總統21日與來訪的南韓總統文在寅會面，而文在寅早已強調，朝鮮半島非核化事關存亡，但北韓 在拜登就職前幾周便釋出微妙訊息，指要更換寧邊核電廠燃料棒的重要零件，故意要讓美國 注意此一舉動，北韓不放棄甚至擴核武軍火庫這個事實，拜登遲早得嚴正面對。

紐約時報指出，即便前總統川普與北領袖金正恩演出多起會面大戲，過去四年間北韓的核武及核原料依然幾乎增加一倍，而且顯然改良其洲際導彈科技；按非機密的估計，平壤當局擁有至少45件核子武器，大約與巴基斯坦相當；美國一度要求巴國必須解除核武，但目前對此已不存指望；北韓一直認為這個模式該當效尤。

拜登政府官員私下承認，對北韓放棄核武已不抱存幻想，但拜登跟前幾位總統一樣，決定不正式承認北韓為核武國家，這雖然很做作，但維持這個迷思有其目的，如果承認，那麼南韓、日本這些美國盟邦，還能不能指望美國核子保護傘保衛其安全，這個爭執已久的問題就會聲浪大增，也會刺激兩國取得自己核武的興趣，違反國際核武擴散公約。

拜登政府這幾個月來一直在評估該對北韓採什麼戰略，還經常諮詢南韓及日本，也不想學川普大鋪排場與金正恩會面。只是，白宮並未全然揚棄川普的北韓外交成果，還表示要以川、金「新加坡聲明」為基礎，再加建樹，讓美國、北韓建立新關係，制定長久和平計畫，落實非核化，另全面查清近70年前結束的韓戰失蹤美軍下落。

美國與北韓就如何達成半島無核化，這些年來歧見只增不減，但文在寅一直強力主張兩國可透過持續對話縮小歧見；文在寅4月接受紐時專訪中，一直敦促拜登政府與北韓展開磋商，依川、金會勾勒的廣大目標再添成果。

文在寅表示，與拜登高峰會上，目標之一就是把北韓拉回來，走磋商之路，但美國、南韓的共同興趣有其限制；拜登政府想強化與南韓的戰略夥伴關係，拉攏首爾參與華府不斷演變的對付中國戰略，但兩國要合拍共舞，因為南韓與北京有龐大貿易關係，關係也微妙得很。