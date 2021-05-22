韓戰率美軍對抗解放軍…94歲老兵 拜登頒榮譽勳章

94歲的前陸軍上校帕克特因在韓戰表現英勇，21日在白宮獲拜登總統頒授軍人最高榮譽的「榮譽勳章」。(美聯社)

現年94歲的前陸軍上校帕克特(Ralph Puckett)因70多年前在韓戰的英勇表現，21日在白宮 獲拜登 總統頒授軍人最高榮譽的「榮譽勳章」(Medal of Honor)，來訪的南韓總統文在寅也在場觀禮。

華盛頓郵報21日報導，身著戎裝的帕克特入場時坐輪椅，一旁還備有助行器，但接受勳章時兩者都不用，站著讓總統把勳章掛上他脖頸；這是拜登就任後首次頒發榮譽勳章。

94歲的前陸軍上校帕克特(中)因在韓戰表現英勇，21日在白宮獲拜登總統頒授軍人最高榮譽的「榮譽勳章」；帕克特與來訪的南韓總統文在寅擁抱。(美聯社)

拜登重述帕克特的英勇事蹟時表示，韓戰有時被稱為「被遺忘的戰爭」，但當時據守陣地的美軍戰士在帕克特指揮下脫險，絕不會忘記他的英勇，不會忘記他分分秒秒都與同袍並肩奮戰。

帕克特能贏得榮譽勳章，是1950年11月底的「205高地戰役」；1950年10月底，中共以「志願軍」為名，正式全面介入韓戰援助北韓，並在11月25日攻擊距中朝邊境 約60哩的205高地。

當時205高地由美軍據守；所謂志願軍的共軍使用人海戰術，冒著酷寒進攻多時。帕克特當時官拜中尉，率領陸軍遊騎兵(Rangers)第八連弟兄約50人堅守陣地，抵禦敵軍綿密的火網打擊。

帕克特帶領的第八連戰士均由他遴選訓練；205高地戰役時，美軍有遭全殲之虞，他下令手下弟兄先撤，自己殿後掩護，當時他已經身受重傷，原已有殉國的打算，但兩名連上上等兵弟兄等聯軍撤退到安全距離後，拖著負傷的帕克特，也成功後退到敵軍打擊範圍外，未在戰場上再添新魂。

帕克特回國後，為此次的英勇表現，獲頒「傑出服役十字勳章」(Distinguished Service Cross)。此後也在越戰中，獲得第二枚傑出服役十字勳章、兩枚銀星勳章(Silver Stars)、兩枚銅星勳章(Bronze Star Medals)及五枚紫心勳章(Purple Hearts)，22年的戎馬生涯中，總計獲得了11枚勳章，可謂戰功彪炳。

帕克特長年來獲陸軍精銳部隊「遊騎兵」尊為精神領袖，直到八旬之齡都還隨陸軍司令官巡視海外。