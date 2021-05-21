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IRS加強查稅 10年可望追回7000億

記者顏伶如、編譯周芳苑／綜合報導
美國財政部將加強查稅，包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)
美國財政部將加強查稅，包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

財政部20日推出守法納稅(tax compliance)新措施，包括報稅新要求、新增稅務稽核工具、大增國稅局預算，另加強加密貨幣(cryptocurrency)交易管控，凡價值1萬元以上加密貨幣交易，都必須向國稅局(IRS)申報；財政部估計，這些舉措未來十年可望追回7000億元稅款；但分析師指出，這項計畫不切實際。

華盛頓郵報指出，拜登政府推出規模數兆元開支方案，要找資金，追索逃漏稅要比向富人及大企業加稅容易得多。

財政部聲明中指出，年收入40萬元以下民眾，稽核率(audit rates)與最近幾年相比將不會提高。

根據財政部最新資料，2019年個人所得稅申報的稽查比率僅0.45%，相當於225人中只有一人被抽查，被抽查者將近一半申報「低收入家庭稅收抵免」(Earned Income Tax Credit，EITC)；這個比率低於2018年的0.59%，更遠低於2010年的1.11%。

根據資料，2019年全美所得稅申報超過1億 9900萬件，國稅局僅稽查77萬1095件，比2015年大減44%。

加密貨幣 逾萬元交易須申報

財政部聲明表示，加密貨幣的監控漏洞問題，助長包括逃稅在內的非法活動；財政部稅務分析辦公室(Office of Tax Analysis)估計，加強查稅可望在未來十年追回7000億元稅收。

財政部指出，價值1萬元以上加密貨幣交易，將必須向國稅局申報；如同現金交易(cash transactions)一樣，商家收付市值超過1萬元的加密幣貨幣，也必須向國稅局申報。

近幾個月來，不少華爾街分析師紛紛表示，財政部及美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)很快就會針對加密貨幣加強控管。

華盛頓郵報報導，加強查稅追回稅收，可望成為拜登政府規模數兆元支出法案的重要預算來源，財政部官員在長達22頁的報告中，列舉一連串旨在填補「稅收缺口」(tax gap)的政策，具體細節則包括增加申報要求、為稅務稽查人員提供新工具，並為加密貨幣控管頒布新規。

財政部稅務分析辦公室指出，未來十年可望追回7000億元稅收，2031到2040年可望追回1.6兆元逃漏稅款。

財政部在20日聲明中說，目前每年的「稅收缺口」約在6000億元左右；國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)日前則表示，每年的「稅收缺口」上看1兆元。

追税目標 專家認為不切實際

不少稅務專家對財政部估計能追到的逃漏稅估計值感到懷疑，加強查稅機制可能也會引來國會議員反對；跨黨派的「國會預算辦公室」(Congressional Budget Office，CBO)雖也想增強國稅局查稅能力，盼能多增個幾千億稅款，但認為政府不能指望靠這些款項推動施政。

「賓州大學華頓商學院預算模式」(Penn Wharton Budget Model)指出，國稅局的計畫能追得稅款不會超過5000億元；前CBO主任、共和黨政策分析師霍爾茲-艾克金(Douglas Holtz-Eakin)指出，國稅局設的7000億元目標絕對辦不到，「能有2500億元就該心滿意足了。這項計畫不切實際。」

財政部 國稅局 貨幣

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