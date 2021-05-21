食客爆棚、餐廳缺工 「咆哮20年代」重現

疫情好轉，各地餐廳客流回籠，甚至超過疫情爆發前。圖為紐約市布魯克林一家餐廳滿座。(Getty Images)

爆發疫情 一年多之後的美國 ，如今近半數成年人已至少接種一劑新冠疫苗，地方政府防疫規定紛紛鬆綁之際，吃膩了自家料理的消費者再也忍不住美食吸引，各地餐廳客流回籠的熱絡景象，超過疫情發生前；由於疫情發生後生活開銷昂貴的大城市人口外流，這波餐廳業生意回春在二線城市尤其明顯，但也凸顯出人手不足的窘況。

評價網站Yelp統計，2021年4月份全美餐廳的訂位數量，較2019年4月份訂位統計增加46%；若與2020年4月相比，則增加了230倍，因為當時絕大多數民眾已開始居家避疫。

華盛頓郵報報導，某些州餐廳業現在的客流量，都突破疫情前的水準，盛況讓業界專家以「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties或Roarin' 20s)形容；「咆哮的二十年代」出現在1918年流感大流行疫情之後，美國各地餐廳等行業生意長紅。

報導分析，氣候逐漸變暖，疫苗接種率持續增加，加上各地政府放寬堂食限制，各種因素推動之下，讓餐廳業生意瞬間興盛；由於消費者需求提高，全美各地餐廳現在都出現人手不足的缺工問題。

Yelp網站餐廳項目總經理萊特(Devon Wright)分析，對於餐廳業者來說，春季通常是一年當中的旺季，母親節更是餐廳業者在全年當中最忙碌的日子之一；但這波業績成長屬於不規則現象，「反映了民眾在家悶太久，很想出門透透氣」。

萊特說，之前對於堂食祭出限制的德州 等幾個州，如今餐廳生意最好；疫情之後對堂食並未做出嚴格規範的州，例如佛羅里達州，如今餐廳生意也普遍不錯。

洛杉磯、紐約、舊金山等大城市向來是消費者用餐最熱門的地點，但萊特指出，今春這波餐廳生意回溫，主要發生在二線城市(second-tier cities)，背後原因可能與疫情發生後，人口已從生活開銷昂貴的大城市外流有關。

餐廳訂位服務網站OpenTable統計顯示，奧克拉荷馬、內華達、羅德島、康乃狄克、緬因、印地安納、佛羅里達和德州等，餐廳客流都已恢復到疫情之前的數量；許多地區餐廳業績甚至從「已恢復」(recovered)，晉升「成長中」(growing)，超過疫情之前。

佛州五個城市及德州三個城市，當地餐廳客流量都比疫情之前增加甚多；相較之下西雅圖、舊金山及俄勒岡州波特蘭客流回升則較緩慢。